النقض يرفض طعن قيادي بـ “البام”

نائب رئيس جماعة بمراكش مهدد بالسجن بعد استنفاد طرق الطعن في اتهامه بالتزوير

أنهت محكمة النقض، الخميس الماضي، الحياة السياسية لقيادي سابق بـ «البام»، كان يشغل مهمة نائب رئيس جماعة سيدي عبد الله غيات، إثر رفض الطعن الذي تقدم به في مواجهة قرار استئنافي صادر عن غرفة الجنائيات الاستئنافية بمراكش، قضى بالحكم عليه أربعة أشهر حبسا نافذا، إثر اتهامه بالتزوير رفقة آخرين في قضية فساد مالي شهدته الجماعة نفسها.

وبموجب قرار محكمة النقض، فإن القيادي نفسه، والذي قدم إلى الأصالة والمعاصرة من حزب الاستقلال، ممنوع من القيد في اللوائح الانتخابية، ما ينجم عنه بالتبعية المنع من الترشح لفقدان الأهلية الانتخابية.

ووفق المادة الخامسة من الفرع الثاني من مدونة الانتخابات، المتعلق بفقدان الأهلية، فإنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم بعقوبة حبسية نافذة كيفما كانت مدتها، أو عقوبة موقوفة التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، من أجل إحدى الجنح المحددة في النصب وخيانة الأمانة والتفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية.

وأدين الأمين الإقليمي السابق لحزب الأصالة والمعاصرة بالحوز من أجل التزوير في محررات عمومية لإثبات وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وهو ما يدخله في خانة الممنوعين من التسجيل في اللوائح الانتخابية وبالتالي المنع من الترشح للاستحقاقات المقبلة.

أكثر من ذلك فإن نائب الرئيس السابق لجماعة سيدي عبد الله غيات، مهدد بالسجن في أي لحظة لتنفيذ العقوبة الحبسية المحكوم بها بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به.

وتورط المتهم الذي كان يزاول مهام نائب الرئيس المكلف بقسم التعمير، في ملفات الفساد المالي، منذ 2016، قبل أن تبرئه غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في حكم صدر مطلع 2018، بينما أدين رئيس الجماعة نفسها بسنتين حبسا نافذا من أجل تهم الغدر وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات عمومية يعلم أنها غير صحيحة، واستؤنف الملف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تصدت، في أبريل 2019، لحكم البراءة الذي متع به القيادي في «البام» بإقليم الحوز، وقضت في حقه بأربعة أشهر حبسا نافذا من أجل التزوير في محررات إدارية، وهو الحكم موضوع الطعن بالنقض الذي تم تأييده.

المصطفى صفر

قرار

بموجب قرار محكمة النقض، فإن القيادي نفسه، والذي قدم إلى الأصالة والمعاصرة من حزب الاستقلال، ممنوع من القيد في اللوائح الانتخابية، ما ينجم عنه بالتبعية المنع من الترشح لفقدان الأهلية الانتخابية.