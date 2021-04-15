سلطات مراكش تمنع مباراة للإناث

منعت سلطات مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، إجراء مباراة في كرة القدم النسوية، كان من المرتقب أن تجمع إناث الكوكب المراكشي، بنظيراتهن لسبورتينغ البيضاء، بمركز تكوين الكوكب، لحساب الدورة 13 من بطولة الوطني الثاني.

وتدخلت سلطات مراكش لمنع إجراء المباراة، بعد التوصل بخبر تسجيل حالات إيجابية للإصابة بفيروس كورونا، ضمن صفوف الفريق البيضاوي، بحر الأسبوع الماضي، عقب المسحة الطبية التي خضعت لها مكونات الفريق قبل موعد المباراة.

واعتبرت سلطات مراكش، أن اللاعبات اللواتي حضرن إلى عاصمة النخيل، يعتبرن مخالطات لزميلاتهن اللواتي تأكدت إصابتهن بفيروس كورونا، ما يستدعي خضوع المخالطات لفترة حجر صحي، قبل إجراء مسحة جديدة من التحاليل.

وحلت بعثة الفريق البيضاوي، بمراكش في ليلة المباراة، إذ أقامت بأحد الفنادق، وحضرت اللاعبات إلى الملعب، وشرعن في إجراء الحركات التسخينية، قبل أن تتدخل سلطات المدينــة الحمــراء، لمنع إجراء المواجهة.

وجرى بعد تدخل السلطات لمنع إجراء المباراة، تعقيم مرافق مركز التكوين الخاص بالكوكب، مع التركيز على تلك التي استعملتها لاعبات سبورتينغ البيضاء.

عادل بلقاضي (مراكش)