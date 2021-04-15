رمضان أمام القضاء

أصدر النائب العام المصري قرارا بإحالة بلاغ ضد الفنان محمد رمضان على نيابة استئناف القاهرة للتحقيق معه بتهمة إهانة القضاء وحيازة عملة مزورة واستفزاز مشاعر المواطنين والتحريض على عدم احترام أحكام القضاء.

البلاغ تقدم به الأستاذ دكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية والمحامي بالقضاء العالي، بعدما نشر محمد رمضان مقطع فيديو وهو يلقي بأوراق مالية في حوض السباحة، للتعبير عن سخريته من حكم القضاء بإلزامه بسداد ستة ملايين جنيه على سبيل التعويض للطيار المفصول أشرف أبو اليسر.

زكي يساند فنانات “المومياوات”

تقدم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، ببلاغ عاجل إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد شخص، بتهمة السب والقذف والخوض في أعراض الفنانات المشاركات في حفل نقل “المومياوات” لمتحف الحضارة بالتحرير، عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”.

وقال النقيب، إن المشتكى به أورد عبارات تتضمن السب والقذف والطعن في الأعراض ضد عدد من الفنانات من بينهن يسرا وهند صبري وسوسن بدر، ونيللي كريم ومنى زكي والفنان أحمد حلمي، مشيرا إلى أنه طالب بالتحقيق في الواقعة وإحالة المشتكى به على المحاكمة الجنائية.