أمسيف يقود الفتح لأول فوز بالميدان

الفريق الرباطي يطرد لعنة ضربات الجزاء ويرتقي إلى الرتبة التاسعة

قاد محمد أمسيف، حارس مرمى الفتح الرياضي، فريقه إلى تحقيق أول فوز له بالميدان هذا الموسم، بعد أن تصدى لضربة جزاء في آخر أنفاس مباراته أمام المغرب التطواني، مساء أول أمس (الأحد)، لحساب الجولة 11 من البطولة الوطنية.

وساهم تصدي أمسيف لضربة جزاء نفذها هشام الخلوة، لاعب المغرب التطواني، في قيادة فريقه إلى تحقيق الفوز بهدفين لواحد، ويرفع رصيده إلى 14 نقطة، سجلها من ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات، ويرتقي إلى الرتبة التاسعة، في الوقت الذي تجمد رصيد المغرب التطواني في 12 نقطة، محتلا الرتبة 13.

وتنفس الفريق الرباطي الصعداء، بعد أن عجز عن تحقيق الفوز منذ الدورة الثامنة، وكان على حساب أولمبيك آسفي، إذ ساهم سوء النتائج في الدورات الأخيرة، في دخول اللاعبين مرحلة شك.

وتمكن الفريق الرباطي من طرد نحس ضربات الجزاء، الذي لازمه منذ بداية الموسم الرياضي الجاري، بعد أن استطاع رضا الجعدي، لاعب الفريق، تسجيل الهدف الأول لفريقه من نقطة الجزاء، في الدقيقة 21، علما أن لاعبيه أضاعوا ضربتي جزاء حاسمتين خلال هذا الموسم.

وسجلت المباراة اعتماد مصطفى الخلفي، مدرب الفتح، على اللاعبين الشباب، رغم أن الفريق مازال يعاني مشاكل في التهديف، بحكم أن الهدف الأول جاء من ضربة جزاء، والثاني سجله سليمان الدريوش ضد مرمى فريقه في الدقيقة 76، فيما جاء الهدف الوحيد للمغرب التطواني بواسطة عبد اللطيف نوصير.

تصريحات

الخلفي: كنا في حاجة للفوز

أكد مصطفى الخلفي، مدرب الفتح الرياضي، أن فريقه كان في حاجة إلى الفوز في مباراة المغرب التطواني، من أجل تفادي الدخول في مرحلة الشك.

وأضاف الخلفي أنه طلب من اللاعبين الضغط منذ بداية المباراة على مرمى المغرب التطواني، مشيرا إلى أنه من الناحية التكتيكية نفذت الطريقة، التي تحدثت بشأنها إلى اللاعبين، وأعطت الثمار في الدقائق الأولى من الشوط الأول.

وقال الخلفي إن فريقه تلقى هدفا ضد مجرى اللعب، غير أن اللاعبين لم يستسلموا، ودخلوا الجولة الثانية بالأسلوب ذاته، قبل أن يتأتى لفريقه تسجيل الهدف الثاني، في وقت ضغط فيه كثيرا على مرمى التطوانيين.

الدريدب: الكرة لم تنصفنا

أقر جمال الدريدب، مدرب المغرب التطواني، أن مباراة الفتح الرياضي لم تنصفه، إذ كان من الممكن العودة بالتعادل، بعد أن أضاع الفريق ضربة جزاء في الأنفاس الأخيرة.

وأوضح الدريدب أن لاعبي فريقه قدموا مباراة جيدة في الجولة الثانية، وتمكنوا من بلوغ مرمى المنافس في أكثر من مرة، إضافة إلى أنهم دافعوا ببسالة عن مرمى الحارس الفيلالي، مشيرا إلى أن الهدف الثاني سجل من ضربة خطأ، إذ سبق أن حذرهم من الاقتراب من الحارس. وأكد الدريدب أن فريقه لم يدخل المباراة منذ الدقائق الأولى، الشيء الذي ساهم في سيطرة الفتح الرياضي عليها، معربا عن أسفه لهذه الهزيمة غير المتوقعة، قبل أن يقدم اعتذاره للجمهور التطواني.

صلاح الدين محسن