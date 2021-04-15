بوصـوف: وزراء يشتغلـون تحت ضغط خارجي

انتقد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية، وزراء حكومة سعد الدين العثماني، لأنهم يشتغلون بدون معرفة ويتخذون بعض القرارات بطريقة عشوائية، أو تحت الضغط الخارجي، استجابة لاتفاقيات دولية، أدى بعضها إلى المس بحقوق المهاجرين المغاربة وفرض غرامات عليهم.

وتفاعل المتحدث نفسه مع الإشكالية التي طرحها التوقيع على اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات البنكية مع الدول المنخرطة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، قائلا “الحكومة ربما لا تعرف الواقع الذي ستتركه هذه الاتفاقية على وضع الجالية المغربية، لأنها قبل الشروع في إبرامها والمصادقة عليها، لم تقم على الأقل بدراسة أثرها على المجتمع والجالية المغربية بالخارج”، مضيفا أن الحكومة مطلوب منها الاستعانة بالدراسات السوسيولوجية لاتخاذ بعض القرارات، عوض الارتكاز على الانطباعات الشخصية.

وقال بوصوف، في أشغال ربيع العلوم الاجتماعية الذي نظم، أخيرا، بإفران، إن مجلسه يوفر المعرفة العلمية منذ تأسيسه، وهو ما تعكسه منشوراته حول قضايا الهجرة ومغاربة العالم والتي يضعها رهن إشارة الباحثين، وعلى الحكومة الاعتماد عليها.

وجاء رد الأمين العام لمجلس الجالية، بعدما فرضت حكومات دول أوربية على المهاجرين، أداء غرامات بسبب اقتنائهم عقارات ببلدهم الأصلي المغرب، وفق ما نصت عليه الاتفاقية الدولية “التبادل الآلي للمعلومات البنكية مع الدول المنخرطة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”.

وأكد المتحدث نفسه أن حضور مجلس الجالية في هذا اللقاء ينبع من الأهمية التي يوليها للبحث العلمي في العلوم الاجتماعية، بالنظر إلى دورها المحوري في بلورة السياسات العمومية انطلاقا من التحولات التي عرفتها الجالية، إذ لا يمكن وضع سياسة عمومية ناجعة دون الوقوف على هذه التطورات في مجال الهجرة عبر دراسات سوسيولوحية ميدانية.

أحمد الأرقام