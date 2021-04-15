المؤبد لقاتل والده بالبئر الجديد

قررت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الأربعاء الماضي، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار في حق والده، والقاضي بإدانته والحكم عليه بالمؤبد.

وتعود وقائع هذه النازلة إلى شتنبر الماضي، في زمن كورونا، بعد الحجر الصحي وإجبار المواطنين على لزوم المنازل، إذ ظهرت عدة مشاكل أسرية، ساهمت في ارتكاب جنايات نجم عنها عدة وفيات.

وورد في محضر الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي بالبئر الجديد، أنها توصلت بخبر يفيد تعرض رجل في الستين من عمره للاعتداء بواسطة السلاح الأبيض. وبعد انتقال فرقة دركية إلى هناك، وجدت الهالك غارقا في دمائه بغرفة نومه.

واستمعت لزوجته، فأكدت أن زوجها تعرض للضرب والجرح من قبل ابنه في الليلة الماضية. وعملت الفرقة نفسها على تحويل الجثة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة. وعملت على إيقاف المتهم، الذي كان منزويا بإحدى غرف المنزل ذاته، ووضعته مكبلا في سيارة المصلحة واقتادته إلى مقر الدرك الملكي ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم. وصرح المتهم أثناء الاستماع إليه، أنه نظرا لعطالته ومكوثه بالمنزل جراء الحجر الصحي من جهة، ونظرا لإدمانه على استهلاك المخدرات، من جهة ثانية، طفت بعض المشاكل بينه وبين والده، الذي كان يعاتبه ويوجه له اللوم ويصفه بعديم الشخصية والمدمن على المخدرات.

وأضاف أنه ليلة الحادث، ولج المنزل الأسري متأخرا، وانزى بغرفته وشرع في تدخين المخدرات، وكان ينتظر التحاق والده به لتوجيه العتاب له كالمعتاد، لكنه لم يفعل ولم يلتحق به.

وقضى الليلة في صراع داخلي وقرر تصفيته لوضع حد لهذه المضايقات التي كان يتلقاها من والده. وفي صباح اليوم الموالي، استيقظ متأخرا وتوجه إلى غرفة أبيه بحوزته سكين من الحجم الكبير. وهجم عليه ورغم أنه، لما رآه متسلحا بسكين، حاول الفرار للنجاة بنفسه، لكن الجاني لم يمهله، ووجه له عدة طعنات قاتلة.

وغادر الغرفة وترك والده غارقا في دمه وكأن شيئا لم يقع. وبرر قتله، أثناء الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق، أنه تحرش به ليلا، لكن تبريراته لم تكن مقنعة. واعتبرها القاضي ذاته، مجرد وسيلة للتهرب من مسؤوليته الجنائية تجاه والده.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)