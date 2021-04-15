“كـل الطـرق” تـؤدي إلـى جرائـم الأمـوال

التلاعب بالصفقات العمومية والرشوة والتزوير أبرز التهم التي تواجه المتورطين

يقصد باستغلال النفوذ استعمال الصفة الوظيفية من أجل الكسب غير المشروع والإيحاء إلى طالب الخدمة العمومية بأن مصالح الدولة لا تتصرف وفق القانون بروح من الحياد والموضوعية، وإنما تتصرف تحت سطوة الموظف المسؤول. كما أن المستغل يلجأ إلى أساليب سرية في توظيف وظيفته من أجل إكراه الغير على تحقيق مطلب معين، يكون وراءه نيل منفعة معينة. ويرتكب مستغل النفوذ جريمته التي نص المشرع المغربي على عقوبتها في الفصل 250 من القانون الجنائي، لتحقيق منفعة مادية، وذلك باستغلال المهمة المنوطة به أثناء أداء وظيفته العمومية من أجل تحقيق هذه المنفعة، أو استغلالها بطريقة غير مشروعة ضد طالب المصلحة. ولمحاربة مختلف مظاهر الفساد ساهم الخط الأخضر الذي أحدثته رئاسة النيابة العامة قبل ست سنوات في رفع عدد القضايا المحالة على القضاء، سواء أمام غرف التحقيق المكلفة بجرائم الأموال شريطة أن يكون مبلغ الرشوة المطلوب يفوق عشر ملايين سنتيم، أو على غرف الجنح التلبسية إذا قل هذا المبلغ. وظلت جريمة استغلال النفوذ تلتصق بشكل كبير بجريمة الرشوة وجرائم متفرعة عنهما ترتبط باختلاس وتبديد الأموال العمومية والتزوير وعدم احترام نيل الصفقات العمومية…

إنجاز: عبد الحليم لعريبي

استغلال النفوذ والرشوة … التوأم

الطلب والقبول والتسليم وإكراه طالب الحاجة عناصر أساسية في تكوين الجريمتين

جريمة استغلال النفوذ من الجرائم التي تجد طريقها إلى غرف الجرائم المالية بالمحاكم الجنائية، ملتصقة في العديد من الملفات بجرائم الرشوة وأيضا الاختلاس وتبديد المال العمومي.

ويشترط في أركان جريمة استغلال النفوذ توفر “الطلب”، وهو تعبير عن إرادة منفردة من جانب الراشي، ويستغل طالب النفوذ ذلك قصد الحصول على مقابل نظير أداء العمل أو الامتناع عنه. وفي هذه الحالة يعتبر الجاني أي الموظف أو المسؤول هو صاحب المبادرة في المشروع الإجرامي، لذلك تقوم الجريمة بمجرد الطلب، ولو لم يتسبب له صاحب الحاجة في شرعنة ملتمس الحصول على المال، بل حتى ولو رفض هذا الأخير الطلب وسارع إلى إخبار السلطات المختصة، لكن شريطة أن يكون طلب الجاني جديا وليس هزليا أو مزاحا منه، إزاء صاحب الحاجة، وتبقى مسألة تحديد جدية الطلب أو هزله خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي تظهر من خلال الظروف والملابسات والقرائن.

ولا بد من توفر الركن الثاني وهو “القبول” أي قبول المبلغ المالي من أجل أداء الوظيفة المطلوبة من الموظف المسؤول بمعنى الحصول على عرض صاحب الحاجة، فينعقد الاتفاق الذي يتمثل في ماديات الحاجة، لكن إذا تبين أن الأمر يرتبط بعدم جدية الموظف العمومي في قبول المبلغ المالي فإن صفة جريمة استغلال النفوذ تسقط عنه، أو إذا تبين وجود الرغبة في الإيقاع به عمدا لتصفية حسابات معه وجره إلى ردهات السجون والمحاكم.

أمام الركن الثالث فينطوي على عنصر التسليم أي توفر الأدلة في تسلم المبلغ المالي من قبل المستغل لنفوذه، مقابل قضاء حاجات معينة وهو ثمرة اتجاره في وظيفته، فتكون الجريمة تحققت أركانها الأساسية الثلاثة، وأخيرا توفر عنصر أساسي في ركن الإكراه الممارس على طالب الحاجة، فإذا تبين إجباره على أداء المال قبل قضاء مصلحته، أقر المشرع المغربي ضرورة تطبيق عقوبات سالبة للحرية في حق مستعمل الإكراه.

وتعتبر الأركان المادية الأربعة في نظر المشرع المغربي، دليلا قاطعا على توفر صفة القصد الجنائي بالنسبة إلى الجاني، ولا بد من توافر الإرادة والعلم بمعنى أن ما يتلقاه من هدايا وأعطيات هو مقابل استعمال نفوذه من أجل مصلحة طالب المصلحة العمومية.

ويبقى التلاعب بالصفقات العمومية أو ممارسة البيروقراطية والشطط في استعمال السلطة ومخالفة القانون أو التزوير ومخالفة قانون الصفقات، من الأفعال التي يكون مصدرها استغلال النفوذ، وتنتهي أمام مصالح فرقة محاربة الجريمة المالية بالمصالح الولائية للشرطة القضائية أو الفصائل القضائية للدرك وحتى مكاتب مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة للفرق الوطنية للشرطة القضائية.

وتختلف المحاكم الأربع على الصعيد الوطني المكلفة بالبت في قضايا جرائم الأموال في التعاطي مع الجرائم المرتبكة في استغلال النفوذ وطلب الرشوة في العقوبات الصادرة، وكذا قرارات السراح المؤقت أو الإيداع للسجن.

ويعاقب مستغل النفوذ بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، حسب الفصل 250 من القانون الجنائي كل من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أي فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أي مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض.