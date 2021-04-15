لمجرد وطوطو وبهاوي الأكثر استماعا

ضمت قائمة الفنانين العرب الأكثر استماعا ونشاطا على منصات مواقع التواصل الاجتماعي للسنة الماضية، والتي أعلنت عنها مجلة “فوربس” الشهيرة، قبل أيام، ثلاثة فنانين مغاربة، ويتعلق الأمر بسعد لمجرد وزهير البهاوي والرابور “طوطو”. وتمكن لمجرد من دخول القائمة، بعدما وصل عدد متابعي قناته على “يوتوب”، إلى أزيد من 12.4 مليون متابع، فيما بلغ عدد مشاهدات قناته أزيد من مليار مشاهدة.

واستطاع بهاوي حجز مقعده في قائمة أكثر 50 مطربا استماعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل تحقيقه أزيد من 987 مليون مشاهدة على “يوتوب”، فيما يتابعه أزيد من 5.7 ملايين متابع، وأيضا أزيد من 10.4 ملايين بين “فيسبوك” و”إنستغرام”.

وبالنسبة إلى الرابور “طوطو” فقد دخل قائمة الفنانين الأكثر استماعا، واحتل الرتبة الثامنة، وفق المجلة التي تعد من أكثر المجلات شهرة في العالم وتعنى في الدرجة الأولى بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، وتمتلك سبع نسخ بلغات مختلفة، منها نسخة عربية تحمل اسم “فوربس العربية”، بفضل الأغاني التي طرحها طيلة السنة الماضية، والتي جعلت اسمه يتصدر قائمة “الطوندونس” على “يوتوب” لأكثر من مرة، سيما أنه اختار المزج فيها بين اللغة العربية، والفرنسية والإنجليزية.

إيمان رضيف