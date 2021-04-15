“السعاية” باسم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحة

تكرم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة أصدقاءها بمزيد من الترشيحات لشغل مناصب مسؤوليات مدرة للتعويضات والسفريات، تنزيلا لهيكلة إدارية مثخنة بالمديريات والأقسام، رغم أن الأمر يتعلق بهيأة لتدبير ملفات ذات طابع اجتماعي تكميلي مثل المخيمات والحج وإدارة بعض النوادي والخدمات لفائدة الأطباء والممرضين والتقنيين والموظفين المنخرطين.

وتستمر مؤسسة الحسن الثاني في تفريغ المناصب العليا في ظل ما يسمى الأزمة المالية الخانقة التي تمر منها، والدعوات التي أطلقت من عدد من الجهات للضغط على الحكومة لمضاعفة المنحة السنوية، كما يستمر مسيرو المؤسسة الاجتماعية في ارتكاب الأخطاء الجسيمة في الحكامة والتدبير، مثل كراء مقر فارع بوسط أكدال بـ160 ألف درهم شهريا، رغم وجود مقرات فارغة تابعة للوزارة، يمكن الاستفادة منها بتحرير مراسلة إلى الوزير.

وتتصرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي يرأسها الشخص نفسه منذ ثماني سنوات، ولا يوجد أي فصل في لوائحها القانونية يحدد مدة الانتداب، في أموال عمومية متأتية من وزارة الصحة، كما تتصرف في أموال الاشتراكات الشهرية لآلاف الموظفين بالقطاع الذين تقتطع من أجورهم ما بين 20 و50 درهما، إضافة إلى المنح الأخرى وعائدات عشرات النوادي والأكشاك والمقاهي والمقاصف التي ورثت بعضها عن نقابات وجمعيات، بينما مازالت أخرى تحت تصرف نقابات محظوظة، دون أن يتحرك الرئيس منذ 2013 من أجل استرجاعها.

وبخصوص نقص التمويل، تساءل منخرطون عن مصير ثلاث اتفاقيات شراكة وتعاون مع وزارة الصحة والمكتب الوطني للسكك الحديدية وخمس مؤسسات بنكية، التي تم التوقيع عليها في بداية انطلاق عمل المؤسسة في نهاية عهد الوزير الحسين الوردي.

وبموجب تلك الاتفاقيات، كان من المقرر أن يستفيد المنخرطون من نسب تفضيلية بالنسبة إلى قروض السكن، وتخفيضات في تذاكر النقل عبر السكك الحديدية، ومن التغطية الصحية التكميلية، إضافة إلى خدمات أخرى تهم دعم التفوق المدرسي وتنظيم مخيمات للأطفال والاستفادة من خدمات المركبات السوسيو ثقافية التي ستنشئها المؤسسة.

ويمنح القانون لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، كغيرها، من المؤسسات المشابهة، المجال لعقد شراكات والبحث عن مصادر تمويل أخرى وصيغ لاستفادة المنخرطين من خدمات مجانية، دون اللجوء إلى عادة مد اليد إلى الدولة.

وطالب منخرطون في المؤسسة بفتح تحقيق في مجموع النفقات والمصاريف والمداخيل والصفقات والتعيينات خلال الثماني سنوات من تأسيسها، مؤكدين أن ما أنجز في هذه السنوات لا يوازي الطموح التي تأسست من أجله مؤسسة تحمل اسم الملك الراحل الحسن الثاني، كما لا توازي الأموال التي تتوصل بها، ومنها 25 مليون درهم مقتطعة من أجور الموظفين بلا فائدة، خارج بعض أنشطة المخيمات الصيفية التي يدفع هؤلاء نسبة من مصاريفها.

يوسف الساكت