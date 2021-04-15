صندوق النقد الدولي يوصي بتضريب الأثرياء

أوصى صندوق النقد الدولي باعتماد إجراءات ضريبية إضافية على الأثرياء والشركات التي حققت أرباحا هامة، خلال الجائحة، لتحصيل الموارد اللازمة لمواجهة تداعيات “كوفيد” والتحديات التي تطرحها على مختلف الدولة.

وأوضح خبراء المؤسسة المالية الدولية أن الجائحة أدت إلى تفاقم مظاهر عدم المساواة والفقر التي كانت موجودة قبل ظهورها، كما برهنت على أهمية شبكات الأمان الاجتماعي، إذ حال الدعم المالي المقدم دون حدوث انكماشات اقتصادية أكثر حدة، وفقدان المزيد من الوظائف. لكنه، في الوقت نفسه، أدى إلى تسجيل عجز في الميزانيات ولجوء مفرط للاقتراض بمستويات غير مسبوقة من قبل كل البلدان في مختلف مجموعات الدخل. ووصل متوسط العجز الكلي من إجمالي الناتج المحلي، خلال السنة الماضية، إلى 11.7 في المائة، بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة، و9.8 في المائة بالنسبة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة، و5.5 في المائة بالنسبة إلى البلدان النامية منخفضة الدخل. وأشار خبراء النقد الدولي إلى أن زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات نتج عنهما ارتفاع العجز في الاقتصادات المتقدمة وعدد من اقتصادات الأسواق الصاعدة نتيجة لزيادة الإنفاق وانخفاض الإيرادات بأحجام متساوية تقريبا. وكان الركود الاقتصادي السبب الرئيسي في انهيار الإيرادات لدى العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة ومعظم البلدان النامية منخفضة الدخل. وتوقع الخبراء أن ينكمش عجز المالية العامة في معظم البلدان، خلال السنة الجارية، مع انقضاء أجل الدعم المرتبط بالجائحة أو انحساره، وحدوث بعض التعافي في الإيرادات، وانخفاض عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة.

وشدد الخبراء على أنه ينبغي للسلطات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية أن تركز على تعزيز طاقاتها الضريبية لتمويل المزيد من الإنفاق الاجتماعي، إذ يمكن تطبيق ضرائب المساهمة في التعافي من “كوفيد 19″، وضرائب أرباح الشركات التي حققت إيرادات هامة خلال الجائحة، إضافة إلى الضرائب على الثروة.

عبد الواحد كنفاوي