6 ملايير تتبخر في النصب العقاري

قاضي التحقيق بالناظور يأمر باعتقال صاحب شركة ويحقق في شبهة تهريب الأموال

أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالناظور، نهاية الأسبوع الماضي، صاحب شركة عقارية على سجن سلوان، للاشتباه في تورطه في عمليات نصب واحتيال على عدد من الراغبين في امتلاك شقق ومحلات تجارية، أغلبهم يقطن في أوربا.

ووصف مصدر مطلع الملف بـ “الضخم”، إذ من المنتظر أن يواصل قاضي التحقيق التدقيق في الوثائق، خاصة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن رقم معاملات الشركة العقارية وصل إلى ستة ملايير، وأثناء افتحاص حسابها البنكي تم اكتشاف أن رصيدها صفر درهم، ما رجح شبهة تهريب الأموال إلى الخارج، سيما أن المتهم يقيم في إسبانيا.

وأوضح المصدر نفسه أن أمين الطالبي، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالناظور، ينكب على التحقيق في النصب والاحتيال على ضحايا الشركة الذين راودتهم أحلام امتلاك شقة أو مرأب تجاري بحي العمران بجماعة سلوان بالإقليم نفسه، قبل أن يعبث صاحب الشركة بمدخراتهم، كما يدقق في وثائق الشركة العقارية التي اقتنت عقارا من شركة العمران قصد تشييد عدد كبير من الشقق والمرائب، يتجاوز عددها 270 وحدة، وتعاقدت مع شركة للبناء، ثم سرعان ما وقعت مشاكل مالية مع شركة العمران التي طالبت المتهم بتسوية وضعيته المالية، وأداء ما عليه من ديون، إلا أن امتناعه عن تسديد ما بذمته، جعل شركة العمران تلجأ للقضاء لاستخلاص حقوقها القانونية، وأصدرت المحاكم حكما بتعويضها بما يفوق مليارا و200 مليون، والحجز على البناية حفظا لضمان الحقوق.

وأوضح المصدر نفسه أن الضحايا اقتنوا عقارات وأدوا مبالغ تتراوح بين 380 ألف درهم و400 ألف، بعد وعدهم بالحصول على الشقق والمحلات التجارية فور انتهاء الأشغال، ثم بدأ مالك الشركة يماطلهم، مدعيا أن شركة البناء نصبت عليه، فلجأت الأخيرة إلى القضاء التجاري، حيث أصدرت المحكمة التجارية بوجدة حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة، قبل أن تصدرحكما بأداء الشركة العقارية لفائدة المدعية شركة البناءمبلغ 6.352.656,87 درهما، وتحميلها الصائر حسب نسبة القدر المحكوم به.

ويذكر أن الضابطة القضائية للدرك الملكي استمعت إلى المتهم الذي تم تقديمه على أنظار النيابة العامة، التي قررت إحالة أوراقه أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه سجن سلوان بالناظور، على ذمة التحقيق في القضية.

خالد العطاوي