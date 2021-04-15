الزمامرة يواصل الاندحار

عجز عن الفوز على برشيد الذي لعب بـ 10 لاعبين أكثر من 38 دقيقة

لم يقو نهضة الزمامرة على هزم ضيفه يوسفية برشيد، واكتفى بالتعادل دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأحد)، بملعب المسيرة الخضراء بآسفي، لحساب الدورة 11 لبطولة القسم الأول.

وخاض يوسفية برشيد أكثر من 38 دقيقة من المباراة، بعشرة لاعبين، بعد طرد مهاجمه عزيز النخلي، بعد ضربه مدافع الزمامرة عبد الخالق حميدوش بالمرفق، ورغم ذلك عجز مهاجمو فريق الزمامرة عن هز شباك الحارس محمد بوجاد.

ويعتبر هذا التعادل الأول للفريق الدكالي في الموسم الجاري، بعدما حقق انتصارين وانهزم في ثماني مباريات، وبقي في المركز الأخير برصيد سبع نقط.

وقاد المباراة الحكم ياسين بوسليم من عصبة تادلة وأشهر البطاقة الصفراء في مناسبة واحدة، في وجه لاعب برشيد يوسف شينة.

وقال عبد الرحيم النجار، مدرب يوسفية برشيد، إنه كان يعلم صعوبة المباراة، إذ أعد لاعبيه بالشكل المطلوب، غير أنهم لم يتمكنوا من التسجيل.

واعتبر النجار أن التعادل خارج ملعبه نتيجة إيجابية، إذ كان مستوى فريقه جيدا، غير أن النقص العددي أثر عليهم.

من جهته، قال محمد العلوي الإسماعيلي، مدرب نهضة الزمامرة، إن كل مكونات الفريق أولت أهمية كبيرة للمباراة، للخروج من أزمة النتائج، غير أن الضغط أثر على لاعبيه في الشوط الأول. وأوضح الإسماعيلي أن مستوى فريقه تحسن في الشوط الثاني، لكن لاعبيه لم يتمكنوا من التسجيل.

حسن الرفيق (آسفي)