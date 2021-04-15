كواليس الفرق

الوداد الرياضي

اختار جمهور الوداد الرياضي، محمد أوناجم، رجل المباراة، خلال المواجهة التي فاز بها الفريق الأحمر على بيترو أتلتيكو الأنغولي، بهدفين لصفر، لحساب الجولة الأخيرة من مجموعات عصبة أبطال إفريقيا.

وسجل أوناجم الهدف الثاني خلال المباراة، من ضربة خطأ مباشرة.

الرجاء الرياضي

زار حميد أحداد، لاعب الزمالك المصري، وبدر بانون لاعب الأهلي المصري، فريقهما السابق الرجاء الرياضي، قبل مباراة بيراميدز وبعدها، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس «كاف».

وتابع اللاعبان المباراة من المدرجات، وباركا لعناصر الرجاء الفوز والتأهل.

الجيش الملكي

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها أبوبكار تونغارا، مهاجم الجيش الملكي، عدم خطورة إصابته، ليقرر المدرب سفين فاندربروك إعادته إلى التداريب الجماعية.

وتعرض تونغارا لإصابة خفيفة في مباراة الدفاع الجديدي الجمعة الماضي بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وسيكون تونغارا حاضرا في المباراة المقبلة أمام يوسفية برشيد الأحد المقبل، لحساب الدورة 12 من منافسات البطولة.

الفتح الرياضي

استغل مسؤولو الفتح الرياضي فترة راحة اللاعبين، أمس (الاثنين)، من أجل إعداد تصاريح لهم، قصد السماح لهم بالخروج مساء رمضان، بعد أن برمج مصطفى الخلفي، مدرب الفريق، جميع الحصص الإعدادية مساء.

وعلمت «الصباح»، أن مسؤولي الفريق الرباطي حددوا، اليوم (الثلاثاء)، آخر يوم لإجراء حصة نهارا، إذ ستبرمج حصص مسائية أيام رمضان.