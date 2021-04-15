استغلال النفوذ … أقديم: صرامة دستورية

3 أسئلة إلى *محمد أقديم

< في نظرك هل جرائم استغلال النفوذ وما يلتصق بها من رشاو وغيرها ارتفعت بالمغرب؟

< أولا عقوبة جريمة استغلال النفوذ يجب أن تطبق في حق جميع المسؤولين بشكل متساو حتى تتحقق النتيجة، وأن لا يكون هناك تمييز بين المستهدفين، وفي نظري أن الجريمة انخفضت في الأونة الأخيرة، مقارنة مع ما كان يجري منذ الاستقلال، بمعنى أن هناك وسائل تساعد على الحد من استغلال المنصب الوظيفي في عصرنا التكنولوجي، وأيضا ما نص عليه دستور 2019.

< هل تقصد الإجراءات الجديدة المتخذة في محاربة الفساد؟

< نعم هناك إجراءات نص عليها الدستور لدسترة مجموعة من مؤسسات الحكامة، وبالتالي ساعدت مجموعة من الشروط على الحد من استغلال النفوذ وجعله ضئيلا ينحصر بشكل سري بين مجموعة من المتدخلين، وهو ما يفسر من خلال وجود محاكمات في هذا الشأن، بسبب ما أفرزته مطالب جمعيات مدنية وحزبية، وأعتقد أن الفاعل السياسي بدوره بات يصعب عليه استغلال منصبه في تحقيق مكاسب معينة أو بطريقة مباشرة، عن طريق التدخل لفائدة الغير للمس بحظوظ الفرص المتاحة دستوريا للغير، وأن توزيع المناصب يجب أن يكون بطريقة حيادية وموضوعية وتحترم فيها معايير الكفاءة والمسؤولية والنزاهة والحياد، أو من خلال توزيع الصفقات العمومية وغيرها من المسائل، التي ترتبط باستغلال النفوذ لكسب منفعة معينة.

< هل تعتبر أن الخط الأخضر يحارب الرشوة واستغلال النفوذ؟

< نعم يساعد في محاربة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ, وهذا يظهر من خلال القضايا المعروضة على المحاكم والبلاغات الصادرة في هذا الشأن، من خلال وقوع مشتبه فيهم في حالة تلبس بطلب رشاو، وأعتقد أن أجهزة الحكامة والمراقبة والإعلام ووسائل التكنولوجيات الحديثة باتت تساهم بشكل كبير في القضاء على الرشوة واستغلال النفوذ ومحاربة هدر المال العام، وبات السياسي أو الموظف المسؤول، أكثر حذرا من الوقوع في مثل هذه الجرائم بسبب الضغط المتزايد من قبل عموم الجمهور، ولا بد من الإشارة إلى المقارنة بين استغلال نفوذ الأمس واليوم.

كما أن الحد من هذه الجرائم يقتضي مقاربة يتشارك فيها المواطن والإعلامي ومؤسسات الحكامة والشفافية وأيضا المجتمع المدني، إلى جانب المؤسسات العمومية من قضاء وغيره, لضمان الحياد والنزاهة والشفافية.

* نقيب سابق للمحامين بالرباط

رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب

أجرى الحوار: عبد الحليم لعريبي