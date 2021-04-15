ثورة في لائحة خاليلوزيتش الجديدة

بانون والياميق ومايي حاضرون في تصفيات المونديال وبولديني اختيار آخر في الهجوم

علمت «الصباح» أن وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني أبدى رغبته في استدعاء مدافعين جدد، سيشغلون مراكز في دفاع المنتخب الوطني خلال التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022.

وعلمت «الصباح» أن خاليلوزيتش بات مقتنعا بالمردود الجيد، الذي ما فتئ يقدمه الثلاثي بدر بانون مع الأهلي المصري وجواد الياميق مع بلد الوليد الإسباني، إضافة إلى سامي مايي مع فيرنكفارس المجري.

وسبق للناخب الوطني التأكيد في الندوة الصحافية، أن الثلاثي المذكور مازال في المفكرة، وليست لديه نية الاستغناء عن أحدهم، مشيرا إلى أن إسقاط أسمائهم من مباراتي موريتانيا وبوروندي الأخيرتين مرده تراجع مستواهم نسبيا، مقارنة مع زهير فضال ونايف أكرد وسفيان شاكلا، ممن يمارسون على مستوى عال، حسب تعبيره.

وكشف مصدر مقرب، أن خاليلوزيتش وضع أكبر عدد من المدافعين في مفكرته، لخلق المنافسة في ما بينهم على الرسمية، وتحسبا لتعرض بعضهم لإصابات في آخر لحظة، مضيفا أن بانون والياميق ومايي سيكونون حاضرين في تصفيات المونديال، قبل أن يتابع «إن خاليلوزيتش يحرص على اختيار الأنسب في كل محطة أساسية للمنتخب، الأمر الذي يفسر تمسكه بسبعة مدافعين متوسطي الدفاع».

وبخصوص خط الهجوم، بات محمد بولديني، المحترف بأكاديميكا البرتغالي، اختيارا آخر، بعد ظهوره المتميز في أغلب مباريات دوري الدرجة الثانية في البرتغال، الأمر الذي فرض وضع اسمه ضمن اللائحة الأولية قبل مباراتي موريتانيا وبوروندي، إلا أن تعرض الرجاوي السابق لإصابة في الفخذ حرمه من الالتحاق بمعسكر الأسود.

عيسى الكامحي ونور الدين الكرف