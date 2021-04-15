إطلاق النار على معتقل هارب

فر معتقل ضمن عصابة اختطاف واحتجاز ونصب، مساء السبت الماضي، من مركز للدرك بسيدي علال التازي، بإقليم القنيطرة، ما أجبر دركيا على إطلاق النار، من سلاحه الوظيفي، ليتمكن من إيقافه، رفقة عناصر أخرى.

وأفاد مصدر “الصباح” أن الموقوف سقط في قبضة الدرك الترابي، بسبب شبهة ارتباطه بعصابة للاختطاف والاحتجاز والنصب في ملف يتعلق بالعصابة الشهيرة بصرف الأورو، التي يدعي أفرادها أن قاربا انقلب بسواحل القنيطرة، ولفظ أكياسا من العملة الأوربية الموحدة، وأنهم في حاجة إلى صرفها مقابل الدرهم.

واستنادا إلى المصدر ذاته، وضعت الضابطة القضائية الموقوف رهن الحراسة النظرية للتحقيق معه في الجرائم المذكورة، بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، لكنه استغل سهو دركي، فلاذ بالفرار من المركز المخصص للاعتقال، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى، واضطر دركي عامل بالمركز إلى استعمال سلاحه الوظيفي في إطلاق رصاصة في الهواء أجبرت الفار على الاستسلام لقوات التدخل.

وأمرت النيابة العامة بالتحقيق مع الموقوف من جديد بتهمة الفرار من مركز مخصص للاعتقال، كما أمرت بتمديد الحراسة النظرية له من أجل تعميق البحث معه في الجرائم الجنائية الأخرى، وتتجه التحريات إلى وجود عناصر جرمية أولية في الجرائم المقترفة في الاختطاف والاحتجاز والنصب والتهديد بيد مسلحة، بعدما عمد رفقة شركائه إلى استدراج أشخاص من أصحاب المال والأعمال إلى غابات سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، وإيهامهم برغبتهم في تصريف الأورو بربع ثمنه الحقيقي بمحلات الصرف والوكالات البنكية، مؤكدين لهم أنها فرصة للاغتناء السريع، وأنهم يريدون القيام بهذه العملية بعيدا عن أعين مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، حتى لا ينكشف أمر عثورهم على أكياس هذه العملة.

ووفقا لما حصلت عليه “الصباح” من معطيات، دخل المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالقنيطرة، على خط الأبحاث التمهيدية بعد محاولة فرار المتورط وإطلاق النار عليه، قصد مؤازرة الدرك المحلي بالجماعة الترابية لسيدي علال التازي، في الأبحاث الجارية وتعقب شركاء الموقوف بعد تحرير مذكرات بحث في حقهم على الصعيد الوطني بالجرائم سالفة الذكر، وتحتمل إحالة الموقوف على الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، اليوم (الثلاثاء)، قصد استنطاقه في الجرائم المقترفة.

عبد الحليم لعريبي