لماذا تضيف الحكومة ساعة إلى التوقيت العالمي، وتحذفها مع بداية رمضان، ثم تعود إليها بعد نهايته؟ إنه السؤال المحير الذي لم يستطع أي “عبقري” الإجابة عنه منذ أن اختلقت حكومات المغرب هذه البدعة.

ففي جميع الدول التي تحترم نفسها، حين تقدم حكومة على قرار مصيري يتعلق بعيش المواطنين وحياتهم اليومية، تقدم، مقابله، جميع المبررات المنطقية والعلمية حتى تقنع الناس بالامتثال إليه، لما يتضمنه من فائدة لهم.

أما حكوماتنا المتعاقبة، فقد ألفت التلاعب بعقارب الساعة في أوقات معينة من السنة، بلا سبب على الإطلاق، اللهم الرغبة السادية في تحويل حياة المغاربة إلى جحيم لا يطاق من الضغط النفسي والعصبي وقلة النوم والاكتظاظ وتعذيب التلاميذ الصغار في جنح الظلام.

إن الفرحة التي عبر عنها المغاربة، منذ أول أمس (الأحد) بالعودة إلى التوقيت العادي، ينبغي أن تكون درسا لفريق العثماني. فلا أعتقد أن هناك أهم من أن ترى حكومةٌ مواطنيها سعداء.

اللهم إلا إذا كان لكم رأي آخر.

يوسف الساكت