مغاربة يغزون الفضاء في رمضان

سلسلة خيالية على “دوزيم” تسافر بمشاهديها إلى المستقبل

وضعت القناة الثانية “دوزيم” ثقتها في فريق عمل سلسلة جديدة تحمل عنوان “مغاربة في الفضاء”، لتكون ضمن شبكة برامجها الخاصة برمضان.

ويشارك في السلسلة الجديدة، والتي يتوقع أن تحمل الكثير من المفاجآت، مجموعة من الأسماء، ويتعلق الأمر بمحمد أشاور، وعبد الصمد مفتاح الخير، ورفيق بوبكر، وأحلام الزعيمي، وفاطمة الزهراء قنبوع، علما أن أبطال السلسلة شرعوا في الترويج للعمل على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” و”فيسيوك”.

وتدور أحداث السلسلة التي ستبث كل سبت وأحد طيلة رمضان، ابتداءا من الساعة العاشرة ليلا و10 دقائق، حول سلسلة من الكوارث غير المسبوقة التي ستهز الأرض سنة 2098، من بينها الاحتباس الحراري الذي دمر كوكب الأرض، وبدأ العد التنازلي للقضاء على البشرية.

وأدت العواصف الكهرومغاطيسية إلى تدمير القدرات الفضائية للقوى العظمى، ما دفع وكالة مغربية متخصصة، إلى إنشاء مركبة بتكلفة باهظة وستعطي تعليماتها للكابتن حمو الذي سيكون مطالبا رفقة فريقه بالبحث عن كوكب يجمع بين الظروف اللازمة لحياة الإنسان.

وسيواجه الكابتن حمو وطاقمه، اعتمادا على بصيرة القائد وذكاء “الواليدة” الكمبيوتر الموجود على متن المركبة، خلال هذه الرحلة مجموعة من المواقف الصعبة، علما أن شركة “فيديوراما” تكلفت بتنفيذ إنتاج السلسلة لصالح القناة الثانية “دوزيم”.

وفي سياق متصل، كشفت القناة، تفاصيل شبكة برامجها الخاصة برمضان، والتي حرصت على أن تكون متنوعة، من أجل كسب رهان نسب المشاهدة. وتعول القناة على الفكاهة، إذ اكدت بث سيتكومين، ويتعلق الأمر بـ”كلنا مغاربة” و”قيسارية أوفلا”، إضافة إلى سلسلة من توقيع حسن الفد. وبالنسبة إلى الأعمال الدرامية التي تعول عليها القناة خلال “رمضان”، فالأمر يتعلق بسلسلتين أسبوعيتين، وهما “دايزو لقوام” تبث كل يوم اثنين، وهي من الدراما الكوميدية من إخراج إلهام العلمي وسيناريو الفنان عدنان محجة، بطل السلسة والمغنية منال بنشليخة، و “دار السلعة” تعرض على التوقيت نفسه، كل يوم خميس، من إخراج محمد أمين منى وكتابة مريم الدريسي، فهي عبارة عن دراما اجتماعية تشدّ المشاهد من البداية، مع قصة أخوة “تتمزق” بعد وفاة الأب.

إيمان رضيف