بركان يعقد مهمته

تعادل جديد بملعب شبيبة القبائل أبقاه ثالث مجموعته ومباراة حاسمة تنتظره بزامبيا

صعب نهضة بركان على نفسه مهمة التأهل لربع نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية، بعدما تعادل أول أمس (الأحد)، بملعب شبيبة القبائل الجزائري دون أهداف.

ولم يتمكن الفريق البركاني من استغلال الفرص التي أتيحت له، ليخرج متعادلا، رافعا رصيده إلى خمس نقاط في الرتبة الثالثة، فيما بقي الفريق الجزائري ثانيا بست نقاط، ويتصدر القطن الكامروني ترتيب المجموعة بتسع نقاط، بعدما فاز أول أمس (الأحد)، على نابسا ستارز الزامبي، بخمسة أهداف لواحد.

وسيكون على نهضة بركان، البحث عن الفوز في مباراتيه المتبقيتين في مجموعات كأس «كاف»، إذ سيسافر لزامبيا في 21 أبريل الجاري لمواجهة نابسا ستارز، قبل أن يستقبل في المباراة الأخيرة، القطن الكامروني ببركان في 28 من الشهر ذاته.

وانضاف تعادل بركان أمام شبيبة القبائل، إلى سلسلة النتائج السلبية، التي رافقت الفريق في الفترة السابقة، إذ لم يفز منذ 10 مارس الماضي في كل المسابقات، حين تجاوز نابسا ستارز بهدفين لصفر في الجولة الأولى من مجموعات «كاف»، فيما تعادل في ثلاث مناسبات وخسر بملعبه أمام اتحاد طنجة بالبطولة.

تصريحات

لافان: بركان صعب علينا المباراة

قال دنيس لافان، مدرب شبيبة القبائل الجزائري، إن المباراة لم تكن سهلة، إذ قدم نهضة بركان مباراة جيدة، وكان قريبا من التسجيل.

وأوضح لافان في تصريح بعد المباراة، أن التعادل ليس نهاية العالم، بما أن فريقه يحتل الرتبة الثانية في المجموعة، منوها بقتالية لاعبيه على أرضية الملعب.

وتأسف لافان على غياب الفرص الهجومية، إذ كان كل فريق حذرا بشكل كبير في الدفاع، مبرزا أنه يعلم أن فريقه يحتاج لأربع نقاط من أجل بلوغ ربع النهاية، وسيبحث عنها في المباراتين المتبقيتين.

وعبر لافان عن تفاؤله بالمباراتين المقبلتين، مؤكدا أنه يثق في لاعبيه من أجل ضمان التأهل.

بنعلي: التعادل إيجابي

قال بيدرو بنعلي، مدرب نهضة بركان، إن نقطة التعادل بملعب شبيبة القبائل، إيجابية، أمام منافس قوي.

وأوضح بنعلي في تصريح بعد المباراة، أنه يرفض اعتبار التعادل في المباراتين السابقتين، نتيجة سلبية، إذ هناك مباراتان متبقيتان ستكونان حاسمتين في أمر التأهل لربع النهاية، بالنسبة إلى كل فرق المجموعة.

واعتبر بنعلي أن المباراة المقبلة، بملعب نابسا ستارز، ستكون مهمة جدا، ولا بديل فيها عن الفوز، من أجل الارتقاء في الترتيب، والاقتراب من التأهل للدور الموالي، مبديا ثقته في لاعبيه.

عبد الرزاق بونشوشن (بركان)