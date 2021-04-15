الجامعة وبوميل أمام “طاس”

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، استئناف قرار محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، في نزاعها مع الفرنسي باتريس بوميل، المدرب المساعد السابق للأسود.

ورفضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم القرار الذي أصدرته غرفة النزاعات داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والقاضي بتغريمها 450 مليون سنتيم لبوميل، معتبرة أنه أخل ببنود العقد الذي كان يربطه بها، من خلال غيابه المتكرر عن المركز الرياضي محمد السادس، وهو ما دفعها إلى الاستعانة بمفوض قضائي لإثبات ذلك.

من جهته، رفض بوميل الحكم الصادر لصالحه، وقرر بدوره اللجوء إلى “طاس”، للمطالبة بجميع مستحقاته بعد تعرضه لطرد تعسفي.

وشغل بوميل، منصب مدرب مساعد لهيرفي رونار، قبل أن تكلفه الجامعة بتدريب المنتخب الأولمبي، الذي خرج من التصفيات على يد الكونغو الديمقراطية.

يذكر أن بوميل كان مرتبطا بالجامعة إلى غاية 2022، براتب شهري، تجاوز 50 مليونا، قبل أن تتم إقالته بسبب غياباته المتكررة عن مركز محمد السادس.

ن. ك