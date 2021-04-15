أمرير يكتب عن “الثقة عند المغاربة”

صدر للباحث والإعلامي الدكتور عمر أمرير، حديثا، كتاب جديد بعنوان “قيمة الثقة عند المغاربة.. من خلال ذاكرة الحاج الحسين أمزيل.

ومما كتب المؤلف على ظهر غلاف الكتاب بأنه “ليس مجرد سرد لتجارب رجل عصامي بدأ من الصفر يافعا، ثم كافح شابا حتى صار قدوة من بين كبار رجال الصناعة والمال والأعمال والاستثمار”.

ويضيف أمرير “الكتاب ترجمة لنتائج التنقيب الحثيث أربع سنوات في ذاكرة رجل قارب عمره المائة عام، فحلقت بنا ذكرياته لاكتشاف آفاق عوالم كانت جوانب منها غير مطروقة من قبل، مثل موضوع “الثقة عند المغاربة” التي فور ما سألت عنها الرجل حتى تدفق لسانه بحقائق عنها كما أدركها عند جيل آبائه، وكيف أن المغاربة يتمتعون بمهارات مبتكرة في التربية على الثقة، وكيف تتوفر القرى والمدن العتيقة على مؤسسات تبث تلك القيمة النبيلة، وصونها من العبث”.

ع . م