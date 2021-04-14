إشادة بفاندربروك بعد الوصافة

الجيش حقق أول فوز له بملعبه منذ بداية البطولة وبنشيخة منبهر بهدف اسليم

تلقى البلجيكي سفين فاندربروك، مدرب الجيش الملكي، إشادة، عقب الفوز على الدفاع الجديدي بهدف لصفر الجمعة الماضي بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الدورة 11 من منافسات البطولة.

وعبر الجمهور العسكري عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتزازه بالعروض المقدمة من قبل فريقه، منذ تعيين فاندربروك مدربا جديدا، خلفا لعبد الرحيم طالب، المقال بسبب سوء النتائج.

وقدم الجمهور جردا كرونولوجيا لمسيرة فاندربروك، معززا بإحصائيات تثبت تفوقه عن باقي المدربين، ممن أشرفوا على تدريب الجيش في السنوات الأخيرة، إذ جمع 14 نقطة من أصل 18، مقابل خمس نقاط من أصل 15 للمدرب طالب، كما حقق ثلاثة انتصارات متتالية، دون أن يتعثر الفريق تحت قيادته إلى الآن.

وعلمت «الصباح» أن الجنرال محمد حرمو، رئيس الجيش أشاد بدوره بأداء الفريق في المباريات الأخيرة، سيما أنه حقق قفزة غير مسبوقة، مكنته من احتلال المركز الثاني في ترتيب البطولة، بعد الفوز على الدفاع الجديدي.

وخلفت صحوة الفريق العسكري ارتياحا كبيرا في صفوف مسؤوليه وجماهيره، كما أن الفوز على الدفاع الجديدي يعد الأول من نوعه بالميدان في بطولة الموسم الجاري.

وبدا فاندربروك سعيدا بفوزه الثالث على التوالي، معتبرا إياه ثمرة مجهود مضنية لكافة مكونات النادي.

ودعا المدرب البلجيكي إلى مضاعفة الجهود، من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات في المباريات المقبلة.

من جانبه، عبر عبد الحق بنشيخة، مدرب الدفاع الجديدي في تصريحات صحافية، عن أسفه لهزيمة فريقه أمام الجيش، عازيا أسبابها إلى سوء استغلال الفرص المتاحة من قبل مهاجميه وغياب الفعالية، وقال بشأن هدف رضى اسليم «لم أشاهد مثل هذه الأهداف منذ عهد بيلي في القرن الماضي».

عيسى الكامحي