خريبكة يوقف انتصارات “الواف”

انتزع أولمبيك خريبكة فوزا صعبا، على وداد فاس، بهدفين لواحد، خلال مباراة القمة التي احتضنها، أول أمس (السبت)، ملعب الفوسفاط، لحساب الدورة 17 من القسم الثاني.

وسجل البوتسواني توميسانغ أوريبونيي، الهدف الأول من تمريرة لحسام أمعنان، قبل أن يعادل حمزة أفصال النتيجة من ضربة جزاء، وضعها في شباك محمد عقيد عند الدقيقة 70.

وأنقذ سعد غرباوي خريبكة من الإخفاق بالميدان، إذ تمكن دقائق بعد دخوله بديلا لكابيلو سيكانيغ، من تسجيل هدف الفوز، في الدقيقة 90، معلنا عن أول أهدافه هذا الموسم.

ونجح خريبكة في وقف المسيرة الناجحة لوداد فاس، إذ حصد ستة انتصارات متتالية، جعلته واحدا من الفرق المتصارعة على إحدى بطاقتي الصعود إلى القسم الأول.

ويتوفر خريبكة على أحسن هجوم، إذ التحق بأولمبيك الدشيرة و»الواف»، ب 24 هدفا، في حين استقبلت شباكه 18 هدفا.

وارتقى خريبكة للوصافة، ب 30 نقطة، ويبتعد بنقطة عن أولمبيك الدشيرة المتعادل أمام النادي القنيطري، دون أهداف، ويتقدم بفارق النسبة العامة للأهداف عن سطاد المغربي المتفوق على شباب بنكرير بهدف لصفر.

وأشاد عبد القادر قاضي مدافع أولمبيك خريبكة، بالمجهودات التي قام بها اللاعبون في مباراة صعبة، إذ كانت أمام وداد فاس المنتشي بستة انتصارات متتالية.

وأضاف في تصريح ل»الصباح»، أن لاعبي خريبكة ظلوا مركزين طيلة المباراة، وآمنوا بحظوظهم لانتزاع الفوز، الذي تحقق في الأنفاس الأخيرة.

واعتبر المدرب عزيز كركاش الفوز مهما على وداد فاس، والذي تأتى عقب العودة بهزيمة غير مستحقة من الدشيرة.

وأضاف في تصريح بعد المباراة، أن خريبكة تقدم في النتيجة خلال الشوط الأول، وصنع فرصا لم تترجم لأهداف، لكن في الجولة الثانية تلقى فريقه هدفا من ضربة جزاء، إذ كان مردود «الواف» أحسن، خاصة بعد تراجع خريبكة إلى الوراء.

عبد العزيز خمال (خريبكة)