التنديد بالتزوير في اجتماع العصب

ندد المشاركون في اجتماع رؤساء العصب الجهوية في العيون بالتضييق، الذي استهدف لحسن مطوس، رئيس عصبة درعة لكرة القدم، من خلال توقيف جميع أنشطة المكتب المديري للعصبة نفسها، معتبرا ذلك تجاوز وخرقا للشرعية القانونية، التي يتمتع بها المعني بالأمر، باعتباره منتخبا بقوة القانون وبصناديق الاقتراع.

واستنكر المجتمعون في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، ب”المضايقات والطرق غير المشروعة، الممارسة في حق حكيم دومو، رئيس عصبة الغرب، من خلال التأكيد على وجود تزوير في أوراق وطوابع رسمية خاصة بالعصبة نفسها”، كما طالبوا بفتح تحقيق شفاف لتطبيق القانون.

ودعا المشاركون إلى إخراج منظور شمولي لتدبير المرحلة المستقبلية للعصب الجهوية، أخذا بعين الاعتبار الرؤية الجديدة لخلق برنامج تأهيل كرة القدم الوطنية، التي وضعته جامعة الكرة.

ونظمت العصبة الجهوية العيون الساقية الحمراء لقاء تواصليا مع رؤساء العصب تحت شعار “عهد جديد لعصب قوية بجامعة الكرة ومجالس منتخبة داعمة”، بتنسيق مع الجامعة.

ويأتي هذا اللقاء تثمينا للعمل، الذي تقوم به الديبلوماسية المغربية في شقها الرياضي، وتأكيدهم على الانخراط في الدفاع عن الثوابت الوطنية والالتزام ببرنامج الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك.

عيسى الكامحي