بركان يعاقب الهلالي

الفريق يتوجه مباشرة إلى أكادير بعد العودة من الجزائر

قرر مسؤولو نهضة بركان العودة مباشرة من مطار الهواري بومدين بالجزائر العاصمة، في اتجاه مطار المسيرة بأكادير، من أجل الاستعداد لمباراة حسنية أكادير، لحساب الجولة 12 من البطولة الوطنية.

وعلمت «الصباح»، أن مسؤولي نهضة بركان قرروا التوجه مباشرة إلى أكادير، مساء أمس (الأحد)، بعد نهاية المباراة التي جمعته بشبيبة القبائل الجزائري، لحساب الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية، ضمن مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وخصص الفريق البركاني طائرة خاصة لبعثته إلى الجزائر، إذ استغرقت الرحلة حوالي ساعة، من مطار أنجاد بوجدة إلى مطار الهواري بومدين، في الوقت الذي ينتظر أن تستغرق رحلة العودة أزيد من ساعة ونصف، ذلك أن الفريق قرر إجراء تجمع إعدادي بأكادير، استعدادا لمباراة الحسنية، المقرر إجراؤها الجمعة المقبل.

من جهة ثانية، استبعد بيدرو بنعلي، مدرب الفريق البركاني، بكر الهيلالي مؤقتا، بسبب دخولهما في خلاف، بسبب إبقائه احتياطيا في مباراة اتحاد طنجة، لحساب الجولة 11 من البطولة الوطنية، ورفضه القيام بحركات الإحماء، بعد أن طلب منه ذلك.

وأثارت تصرفات الهيلالي غضب المدرب بنعلي، الذي أشعر إدارة الفريق، باتخاذ القرار المناسب في حقه، بعد رفضه الامتثال إلى قراراته، وعدم تقبله البقاء احتياطيا في مباراة اتحاد طنجة، الشيء الذي دفعه إلى استبعاده من رحلة الجزائر.

يذكر أن الهيلالي معروف بمشاكله مع جميع المدربين، الذين تعاقبوا على الفريق في الآونة الأخيرة، إضافة إلى زملائه.

صلاح الدين محسن