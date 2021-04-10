العيون…إحباط محاولة لتهريب 1500 قرص مهلوس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، أمس الجمعة ، من إحباط محاولة لتهريب 1500 قرص مهلوس كانت بداخل إرسالية قادمة من إحدى الدول الأوروبية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة بولاية أمن العيون كانت قد تمكنت، أول أمس الخميس ، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 30 سنة، وهو في حالة تلبس باستلام الإرسالية الأولى وهي قادمة من إحدى الدول الأوروبية وبداخلها 97 غراما من مخدر الكوكايين، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد تاريخ ومكان وصول الإرسالية الثانية التي تحتوي على شحنة الأقراص المهلوسة المحجوزة.

وأضاف البلاغ أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية ، وفق المصدر ذاته، في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.