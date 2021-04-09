طبيب مكسيكي بارز: حملة التلقيح في المغرب تعد ثمرة استراتيجية ذكية

أعرب الطبيب المكسيكي أرماندو باريغيتي ميلينديز، المعروف بعمله الدؤوب في مجال تطوير برامج صحية تروم تحسين جودة الرعاية الطبية، عن إعجابه بحملة التلقيح في المغرب، واصفا إياها بقصة “نجاح” تعد ثمرة “استراتيجية ذكية وتنظيم فعال”.

ووصف هذا العضو بالأكاديمية الوطنية المكسيكية للطب، استجابة المغرب لوباء فيروس كورونا بأنها “نموذج لإفريقيا وخارجها”.

ومعروف عن هذا الطبيب، الذي سبق وأن شغل منصب مستشار للحكومة المكسيكية، تعاونه مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والعامة في بلده وخارجها.

وبالنسبة له ، فإن الأزمة الحالية ذات الحجم غير المسبوق تسائلنا حول المساواة في الحصول على اللقاحات وتثير بعضا من الارتياب بشأن النماذج الحالية للصحة العامة.

وشدد على أنه “لا ينبغي اعتبار الصحة بمثابة نفقات، بل استثمارا على غرار التعليم” ، مشيرا إلى أن الوباء “أظهر لنا الحاجة إلى تطوير الابتكار في العلم الذي يعد عنصرا محوريا في المجال الصحي”.

ويرى الدكتور باريغيتي ، وهو أيضا رئيس “مجموعة الصداقة المغربية- المكسيكية”، أن هذه الأزمة يجب أن تكون أيضا فرصة لتوطيد العلاقات بين بلدان الجنوب، مثل المكسيك والمغرب، بهدف تقاسم أفضل الممارسات.