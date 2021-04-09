تطوان… انطلاق حملة التسجيل بالتعليم الأولي برسم الموسم الدراسي 2021-2022

تم، أمس (الخميس)، إطلاق حملة التسجيل بالتعليم الأولي بإقليم تطوان برسم الموسم الدراسي 2021-2022، وذلك خلال لقاء تواصلي نظمته المديرية الإقليمية للتربية الوطنية.

وخلال هذه اللقاء، الذي تم بحضور ممثلي المؤسسات والجمعيات الشريكة، قدم المدير الإقليمي للتربية الوطنية بتطوان فؤاد الرواضي، النتائج التي تحققت برسم الموسم الدراسي 2019-2020، الذي تميز بإحداث 132 حجرة للتعليم الأولي في الوسطين الحضري والقروي، وإبرام 24 اتفاقية شراكة لتسيير 149 حجرة، وتكوين 175 مربية حول الإطار المنهجي للتعليم الأولي.

وأشار المسؤول إلى أنه تم إنشاء 68 حجرة أخرى لمرحلة التعليم الأولي برسم الموسم الدراسي 2020-2021، وبذلك يصل العدد الإجمالي للفصول التي تم إنشاؤها في إقليم تطوان إلى 200 ، مشيرا إلى أن هذا العام تميز أيضا بتوقيع 27 اتفاقية شراكة لـتدبير و إدارة 190 فصلا للتعليم الأولي، وتكوين 200 مربية حول الإطار المنهجي والتناوب اللغوي لفائدة المربيات بشراكة مع المعهد الفرنسي.

وأكد في هذا الصدد أن هذه الحملة تندرج في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بنظام التربية والتكوين والبحث العلمي ومواصلة توطين وتوطيد مختلف محطات التواصل والتعبئة لتفعيل تنزيل مشروع الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه، مع التأكيد على ضرورة مواصلة جهود كل المتدخلين والفاعلين الإداريين والميدانيين والشركاء لربح رهان تعميم تعليم أولي منصف ودامج بكافة المؤسسات التعليمية بالإقليم في أفق 2025.