ابرام اتفاقية لتطوير البحث العلمي ببني ملال

تم، أول أمس (الأربعاء)، توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال والمدرسة المغربية لعلوم الهندسة، تتعلق بتطوير البحث العلمي وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الطرفان للمساهمة في تعزيز التعاون في خدمة مشاريع التعليم والبحث العملي.

وتهدف الاتفاقية تطوير التعاون في المجال الجامعي والبحث العلمي على الخصوص تبادل الخبراء، وتشجيع مشاركة الأساتذة والباحثين من المؤسستين في دورات التدريب والتكوين والإشراف.

وتنص أيضا على تطوير البحث العلمي والابتكار وخاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ونشر الدراسات والمقالات العلمية في إطار الأطروحات المشتركة.

كما تنص على إيداع براءات الاختراع في إطار المشاريع العلمية المشتركة، والتسجيل والإشراف المشترك على الرسائل الجامعية بالتعاون في مراكز دراسة الدكتوراه التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان.

(ومع)