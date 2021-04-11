إشبي يطلق “بحال بحال”

تقاسم الفنان المغربي عادل إشبي، مع متابعيه، عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات العالمي “يوتوب”، أغنية جديدة تحت عنوان “بحال بحال”.

واختار عادل إصدار جديده الفني على طريقة “الفيديو كليب”، تحت إشراف المخرج خالد الرواني، فيما تكلف بنفسه بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها.

وشارك إشبي مع متتبعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعا من الأغنية، متمنيا أن تحظى بإعجاب الجمهور المغربي المحب لهذا اللون الموسيقي.

ويشار إلى أن “بحال بحال” أغنية شبابية تمزج بين ألوان موسيقية مختلفة فضلا عن اللمسة الخاصة لعادل إشبي.

ويذكر أن الفنان المغربي عادل إشبي اشتهر في بداية مساره الفني ضمن فرقة “The Five” التي قدمت العديد من الأعمال الناجحة والتي حصدت ملايين المشاهدات، قبل أن يقرر الانفصال عنها المجموعة وإصدار أغان لوحده من بينها أغنية “سمعي”، “كان بيديك”، “نوصل ليك”، وهي عناوين لقيت تفاعلا كبيرا من طرف الجمهور.

ع . م