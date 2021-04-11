لجنة أخلاقيات القضاة بحلة جديدة

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصنف الوضعية المهنية للقضاة ضمن الأولويات

أعاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية تشكيل لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة المنصوص عليها في المادة 106 من قانونـــــــه التنظيمي، والتي ستسهر طبقا للمادة 21 من نظامه الداخلي على تتبع ومراقبة التزام القضاة باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات وتدارس الإحالات المقدمة إلى المجلس من لدن القضاة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير غير المشروع على أي منهم.

وأفادت مصادر “الصباح” أن إعادة التشكيل تدخل في إطار الإستراتيجية الجديدة للمجلس في التعامل مع القضايا ذات الشأن المهنــــــي للقضاة، خاصة بعد إصدار مدونة الأخلاقيات التي نصت عليها المادة 106 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي أكدت أن المجلس، يضع بعد استشارة الجمعيـات المهنية للقضاة، مدونة للأخلاقيــــات القضائية تتضمــــن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثنــــاء ممارستهم لمهامهـم ومسؤولياتهم القضائية، من أجل الحفاظ علـــــى استقلالية القضاة وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وتجرد ومسؤولية، وصيانة هيبة الهيأة القضائية التي ينتسبون إليهـا والتقيد بالأخلاقيــــــات النبيلة للعمل القضائي والالتزام بحسن تطبيق قواعد سير العدالة، وحمايـــة حقوق المتقاضين وسائر مرتفقي القضاء والسهر علـــى حســـن معاملتهم في إطار الاحترام التام للقانون، وتأمين استمرارية مرفق القضاء والعمـــل علـــى ضمـــان حســـن سيـــره، وأن المجلس يشكل طبقا لمقتضيات المادة 52 من القانون التنظيمي، لجنة للأخلاقيات القضائية تسهر على تتبع ومراقبة التزام القضاة بالمدونة المذكورة، مشيرة إلى أن المجلس أمامه قضايا مهمة في الشق المتعلق بالأخلاقيات والمتابعات التأديبية تتطلب الحسم فيها، ولا يمكن الإبقاء عليها في حالة انتظار.

واتخذت تلك القرارات في الاجتماع الأسبوعــــي الــذي عقده المجلس، الثلاثاء الماضــــي، برئاســــة محمد عبــد النبــاوي، وهو الاجتماع الذي خصص لمناقشة النقاط المدرجة بجــــدول أعماله المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة، ومواصلة دراسة الأسس الإستراتيجية الجديـــدة لعملـــه والتـــي تستهــــدف تقوية الثقة في القضاء عبـــر عـــدة محـــاور أساسية كالتواصل والتخليق والشفافية والتحديث.

وأفاد بلاغ للمجلس أنه “في إطار إعطــاء دينامية جديدة لمهامه، ناقش المجلس أيضا موضوع إحداث لجان موضوعاتية تهتم ببعض قضايا العدالة الراهنة وذلك من أجل التفعيل الأمثل للدور المنوط بالمجلس فـــي وضع تقاريـــر حـــول منظومة العدالة”، مضيفــا أنه سيواصل النظر في أسس ومحاور إستراتيجيته فــي اجتمـاعاته المقبلة.

كريمة مصلي