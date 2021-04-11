رمضان بعبق الصحراء على”قناة العيون”

“سباق القوافي” من بين أضخم إنتاجات القناة للتباري على لقب أفضل شاعر

أعدت “قناة العيون” لمشاهديها خلال رمضان المقبل شبكة برامج متنوعة ترضي كل الأذواق، والتي سينم بثها يوميا من الساعة الرابعة مساء إلى غاية الثانية صباحا.

وتضرب “قناة العيون” لمشاهديها موعدا خلال رمضان مع موسم جديد من برنامج “سباق القوافي”، الذي يعتبر من بين أضخم إنتاجاتها، ويشارك فيه شعراء مرموقون، إلى جانب مشاركة شعراء شباب يتنافسون، على امتداد اثنتي عشر حلقة، على لقب أفضل شاعر حساني، تحت إشراف لجنة تحكيم تضم ألمع الأسماء في مجال الشعر الحساني.

وسيكون مشاهدو “قناة العيون” على موعد مع نسخة جديدة من مسابقتها في حفظ وتجويد القرآن الكريم، والتي يتم تنظيمها تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وستعرف مشاركة حفاظ وقراء ينتمون لمدن آسا- الزاك وكلميم وطانطان والسمارة وطرفاية والعيون وبوجدور والداخلة وأوسرد، والتي سيتم فيها تتويج الفائزين بجوائز قيمة من بينها تذاكر سفر لأداء مناسك العمرة.

وتتضمن شبكة “قناة العيون” مجموعة من البرامج الدينية منها “قضايا رمضانية”، و”حديث رمضان” و”المحضرة”، كما ينتظر بث نسخة جديدة من برنامج “جسر الإحسان” الذي يسلط الضوء على حالات مرضى يتطلب علاجهم إمكانيات مالية كبيرة، ويتم فتح المجال أمام الراغبين في التكفل بهم.

وفي إطار برامج المسابقات التلفزيونية التي ستبثها “قناة العيون” خلال الشهر الفضيل، سيكون مشاهدوها على موعد مع برنامج “الجمل بما حمل” وهو عبارة عن مسابقات ثقافية يتنافس خلالها مشاركون من مختلف مدن الصحراء في مجال التراث والثقافة الحسانية.

ويخصص برنامج “الجمل بما حمل” للمشاركين جوائز مهمة، كما أن الجائزة الكبرى ستكون عبارة عن “جمل”، إضافة إلى البرنامج الجديد “الفيش”، ذي الطابع الترفيهي الثقافي، الذي يستضيف فنانين وموسيقيين صحراويين للتباري في جو من الترفيه.

وإلى جانب البرامج السالف ذكرها، ستتضمن شبكة برامج “قناة العيون” مجموعة من البرامج الفنية والتراثية والسهرات منها “ليالي لفريگ” و”بسم الله لاه نمدح” و”تراثك لك”.

وستبث “قناة العيون” خلال رمضان سيتكوم بعنوان “أوطيل ديدي”، الذي يعرض مواقف هزلية طريفة عبر الحلقات من خلالها يكتشف المشاهد الوجه الكوميدي والساخر لسكان الصحراء المغربية بتنوع تقاليدهم .

وتعد “قناة العيون” متابعيها بشبكة برامج من بينها “المائدة الصحراوية” و”صحتك في رمضان” و”حزمة رمضان” و”لمسات نسائية” و”في الواجهة” و”أمنير” و”مع الناس” و”من العاصمة”.

أمينة كندي