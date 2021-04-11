خليلوزيتش: أزعجتني كلمة “ارحل”

مدرب المنتخب قال «انتقدوني كما شئتم واتركوا اللاعبين وحجي لن يغادر إلا معي»

كشف وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، أنه مازال يبحث عن التشكيلة المثالية، التي سيخوض بها المنافسات المقبلة، وتحديدا تصفيات مونديال قطر، المقرر انطلاقتها بعد شهرين ونصف.

وأوضح خليلوزيتش، في الندوة الصحافية التي عقدها، صباح أمس (الخميس)، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، أن لائحة المنتخب الوطني تقلصت كثيرا، بعد أن ضمت في البداية 50 لاعبا، وأصبحت اليوم تتضمن 32، ضمنهم خمسة حراس.

وأضاف خليلوزيتش أن تركيبة المنتخب عرفت تغييرات بنسبة 90 في المائة، وأنه لا يفهم سبب الانتقادات التي يتعرض لها بين الفينة والأخرى رفقة طاقمه التقني، مشيرا إلى أن أشخاصا لا يحبونه وراء هذه الانتقادات، وهو بدوره لا يحبهم، في إطار المعاملة بالمثل، وأن كلمة «ارحل» أزعجته كثيرا.

ودافع خليلوزيتش عن طاقمه التقني، في مقدمتهممساعده مصطفى حجي، الذي تعرض بدوره لانتقادات كثيرة، وقال «أعرف العمل الذي يقوم به حجي بالمنتخب المغربي، وهو يشتغل باستمرار، ولأول مرة طاقم المنتخب المغربي يعمل بشكل يومي ودائم».

وصرح خليلوزيتش أنه لم يأت إلى المغرب، من أجل ربح المال، أو لتلميع مسيرته الرياضية، وأن لديه مشروعا يتمثل في تكوين فريق مثالي قادر على تسجيل حضوره في كأسي العالم المقبلتين، مشيرا إلى أنه يعرف كرة القدم المغربية وتاريخها.

واستغرب خليلوزيتش مطالبته بتقديم استقالته من تدريب المنتخب، وأنها ليست المرة الأولى، إذ سبق له أن تعرض لمثل هذه الانتقادات، خلال تدريبه للمنتخب الجزائري، وكذلك لبعض الأندية في فرنسا.

ودعا خليلوزيتش المنتقدين إلى انتقاده، وترك اللاعبين، وعدم توجيه الانتقادات إليهم، لأنه المسؤول عن اختياراته، علما أن المنتخب ربح منذ قدومه مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي، رغم المشاكل التي واجهت المنتخب في المباراتين الأخيرتين، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

واستعرض خليلوزيتش لقطات من مباراة بوروندي، وأكد أنه يعرف بعض نقط ضعف المنتخب، خاصة عندما يلعب خارج الميدان، في مقدمتها ضعف القتالية، علما أن هناك ظروفا أخرى تتحكم في مثل هذه المباريات، من قبل أرضية الملعب، والظروف المناخية الصعبة، وسيعمل على تصحيح هذه الأخطاء.

وتشبث مدرب المنتخب الوطني برأيه بشأن لاعبي البطولة الوطنية، إذ زكى ما قاله سابقا، بشأن ضعف اللياقة البدنية لدى بعضهم، وأنه لو قال إن البطولة الوطنية الأفضل في العالم، سيكون منافقا، رغم أنها من البطولات الجيدة على الصعيد الإفريقي.

عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن