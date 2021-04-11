مستقبل المولودية يقلق سلطات وجدة

مرزاق: المشكل أكبر من رواتب ومنح اللاعبين

يعقد مولودية وجدة، صبيحة اليوم (الجمعة)، اجتماعا طارئا مع مسؤولي المدينة، لتدارس وضعية الفريق في المرحلة المقبلة.

وأكد حسن مرزاق، الناطق الرسمي باسم الفريق، أن مستحقات اللاعبين من رواتب ومنح، ليست هي القضية، لأن الرئيس قادر على أدائها “المشكل الحقيقي هو الآفاق المستقبلية للمولودية، لأن الفريق في حاجة إلى موارد قارة، وهذا ما سنناقشه في اجتماع اليوم”.

وعقد المكتب المديري لمولودية وجدة، أول أمس (الأربعاء)، اجتماعا طارئا برئاسة محمد هوار، لدراسة الوضعية الحالية للفريق في ظل التطورات الأخيرة.

وأكد الفريق في بلاغ رسمي، أن الاجتماع المذكور عقد عن طريق تقنية المناظرة المرئية، لدراسة أسباب مقاطعة اللاعبين للتداريب، رغم أن الرئيس وبعض أعضاء المكتب اجتمعوا بعد مباراة يوسفية برشيد مع المدرب برنارد كازوني، الذي تم تكليفه بمهمة إقناع اللاعبين بخوض تداريبهم والتحضير لمباراة المغرب الفاسي.

وأضاف البلاغ، أن الرئيس التزم بأن اللاعبين سيتوصلون براتبهم الشهري أمس (الخميس)، وبمنحة مباراتي الدفاع الحسني الجديدي ويوسفية برشيد، شريطة خوض التداريب، انطلاقا من بداية الأسبوع.

كما أضاف البلاغ، أن الرئيس سيجتمع مع اللاعبين، غدا (السبت)، بعد مباراة المغرب الفاسي، لتأدية الأجور وتسوية ما تبقى في ذمة الفريق.

ن. ك