إيقاف مروج مخدرات بالحاجب

تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسبع عيون إقليم الحاجب، أخيرا، على مستوى دوار آيت يحيى التابع للنفوذ الترابي لجماعة سبع عيون، من إيقاف شخص ثلاثيني وصف بـأحد أبرز مروجي المخدرات بالمنطقة.

وحسب مصادر “الصباح”، ضبطت عناصر الدرك بحوزته كمية مهمة من مخدر الشيرا معدة للترويج، فضلا عن حجز كيلوغرام ونصف من مادة الكيف على شكل سنابل، و400غرام من طابا، و250غراما من مسحوق الكيف و25 غراما من أوراق طابا، إلى جانب مبلغ مالي متحصل عليه من نشاطه المحظور.

وكشفت المصادر ذاتها، أن إيقاف المتهم تم بناء على معطيات تم الحصول عليها بشكل مسبق حول الأماكن التي يتردد عليها، ما دفع عناصر الدرك إلى وضع كمين محكم للإيقاع بالمشتبه فيه. وأوردت مصادر متطابقة، أن التحقيقات كشفت أن المتهم في عقده الثالث من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات، كما اعترف خلال البحث التمهيدي بالمنسوب إليه.

ح . ب (مكناس)