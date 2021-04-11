الهبيل يستنفر أجهزة الرقابة لحماية المستهلك

ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، أول أمس (الأربعاء)، بمقر الولاية، اجتماعا خصص لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق المحلية ومستوى أسعار المواد الأساسية، وكذا لتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وتعزيز آليات التنسيق، بين مختلف اللجان المحلية والهيآت المعنية على المستوى الإقليمي.

وتم تدارس خلال هذا الاجتماع كل الجوانب المتعلقة بوضعية التموين الراهنة والمتوقعة، وأسعار المواد الأساسية التي يتزايد عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان، حيث يتبين أن وضعية التموين الراهنة والمرتقبة تتميز بعرض وافر ومتنوع يلبي حاجيات المواطنين بربوع إقليم بني ملال من مختلف المواد والمنتجات الأساسية.

ونظرا للمؤشرات الإيجابية التي يعرفها القطاع الفلاحي لهذه السنة، فإن وضعية تموين الأسواق المحلية ستعرف عرضا وافرا ومتنوعا، بشكل يستجيب لجميع حاجيات المواطن من مختلف المواد والمنتجات الأساسية، خاصة منها المحلية والتي يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان، كما أن التوقعات تشير إلى أن أسعار هذه المواد ستظل، في أغلبها، مستقرة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، ولن تتعدى مستوياتها المعتادة، باستثناء بعض المواد التي ترتبط وتيرة أثمانها بشكل مباشر بقانون العرض والطلب.

وعلى الرغم من المعطيات المطمئنة والمؤشرات الإيجابية، شدد والي جهة بني ملال خنيفرة، على تتبع وضعية التموين عن كثب وتجند مختلف المتدخلين، من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية على مستوى مختلف الأسواق بالإقليم، بالكميات الكافية والجودة المطلوبة وبأسعار معقولة، واتخاد جميع الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل في التموين ومسالك التوزيع.

وبخصوص عمليات المراقبة، ولكسب رهــــان دعــــم القــــدرة الشرائيـــــة للمواطنين وحماية سلامتهم وصحتهم، دعا والي الجهة الى التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين من مصالح إقليمية ولجان محلية وهيآت المراقبة المختصة، والحرص على تنسيق وتعزيز نجاعة تدخلاتها، من أجل حماية المستهلك من كل ما قد يمس بصحته وسلامته وبقدرته الشرائية، وقطع الطريق أمام كل الممارسات، التي تروم المضاربة او الادخار السري، أو الإخلال بقواعد المنافسة.

كما دعا جمعيات حماية المستهلك للتعبئة وتكثيف جهودها لتحسيس المستهلكين والتبليغ عن الممارسات غير القانونية، التي قد يتعرضون لها، مشيرا الى أنه سيتم وضع خلية للمداومـــة على مستـوى الولايـة، قصد تلقي ومعالجــة تبليغات وشكايات المستهلكين والتجار وفعاليات المجتمع المدني، بشأن التموين والجودة والأثمان.

م. ب