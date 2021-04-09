الاستقلال يحذر من “بلقنة” المجالس الترابية

استاء الاستقلاليون من إلغاء نظام العتبة في المجالس الترابية، ورفض الفرقاء السياسيين، ووزارة الداخلية، تعديلات فريق حزب “الميزان” بالبرلمان، والتي تهدف إلى توزيع المقاعد على اللوائح التي حصلت على نسبة 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها في البلديات والعمالات والأقاليم والجهات، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.

واعتبر الاستقلاليون، وفق المصادر نفسها، أن إلغاء العتبة في المجالس الترابية، سيؤدي حتما إلى بلقنة الخريطة الانتخابية، بفوز عشرات الأحزاب بمقاعد، ما سيعرقل عمليا تشكيل الأغلبيات ورئاسة المجالس الجهوية والعمالات والأقاليم والمقاطعات والبلديات، وينذر بظهور سلوكات مشينة، من قبيل “البيع والشراء” من قبل الكائنات الانتخابية التي لها القدرة على جمع أغلبيات من كل الطيف الحزبي وبأي ثمن لرئاسة تلك المجالس الترابية.

وزكى نزار بركة، أمين عام الاستقلال، هذا التوجه في اللجنة المركزية للحزب التي عقدت اجتماعها نهاية الأسبوع بالرباط، قائلا “لم نستطع تحقيق أهداف أساسية، رغم أننا ترافعنا بكل ما أوتينا من قوة للحصول عليها”، مرجعا الأمر إلى غياب التفاعل الإيجابي من قبل الأطراف السياسية الأخرى، مع مقترحات الحزب، ما أحبط تحقيق تلك الأهداف، من قبيل الإبقاء على العتبة في الجماعات المحلية الضرورية لتفادي بلقنة الخريطة الانتخابية، التي تعرقل عمليا تشكيل مكاتب المجالس الترابية.

وانتقد بركة أيضا عدم ضمان تمثيلية فعلية للشباب لما أبانوا عنه من كفاءة مهنية في صناعة التشريعات بالمجالس البرلمانية السابقة، ورفض تمثيلية مغاربة العالم بمجلس النواب، الذين أكدوا أحقيتهم في المشاركة البرلمانية لكفاءتهم، وعدم ضمان تعدد المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بمجلس المستشارين لمواجهة احتكار التمثيلية من قبل هيأة واحدة وانفرادها بمنح التزكية.

وبالمقابل، بارك الاستقلاليون، وفق بركة، المقتضيات الجديدة التي جاءت بها القوانين الانتخابية، والتي استوعبت أكثر من 80 في المائة من مقترحات الحزب، بينها إجراء الاقتراع الخاص بالانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحــــد، والتصــــويت بالبطاقــــــة الوطنيــــــة مع اعتماد الرقم 2727 مرجعا للتأكد من تسجيل الناخب بمكتب التصويت، وتقوية تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، وطبعا مراجعة القاسم الانتخابي الذي سيتم بموجبه توزيع المقاعد حسب المسجلين بالنسبة إلى انتخابات مجلس النواب.

أ. أ