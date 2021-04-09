احتجاز متزوجة واغتصابها

أحالت الشرطة القضائية التابعة لأمن القصر الكبير، أول أمس (الاثنين)، متهما يصنف خطرا، ويبلغ من العمر 28 سنة، على الوكيل العام للملك بطنجة، إثر تورطه في جرائم الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب، ضد متزوجة.

وخلفت الواقعة، التي انطلقت فصولها الجمعة الماضي، معاناة كبيرة للمتزوجة وأسرتها، سيما أن المتهم، الذي كان يحمل سلاحا أبيض وترافقه كلاب شرسة، اعترض سبيلها أمام منزلها، وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، أمرها بمرافقته دون تردد، مهددا إياها بالقتل، لتضطر الضحية إلى مجاراته في انتظار تدخل المواطنين، لكن لا شيء من ذلك وقع، إذ استمر في الهرولة وهو يجرها من يدها إلى أن اختفيا عن الأنظار.

وأوردت مصادر متطابقة أن المتهم من ذوي السوابق ومعروف بجنوحه إلى التعنيف والاعتداء، وهو ما منع من تقديم أي مساعدة للمتزوجة التي واجهت مصيرها بمفردها.

وقضت المتزوجة ليلة من المعاناة والخوف، في مكان خلاء يوجد في ضواحي المدينة، رفقة المتهم المحروس بكلابه والمسلح بأداة حادة، إذ اغتصبها وظلت تنتظر الفرج الليل كله، بعيدة عن أسرتها وبيتها.

ومباشرة بعد الاختطاف، تلقى زوج الضحية اتصالا يخبره بما وقع لزوجته، ليضطر إلى الإسراع بتبليغ مصالح الأمن بالقصر الكبير، لتنطلق الأبحاث متسارعة للبحث عن المتهم وتحرير المختطفة.

وأضافت المصادر نفسها أن المتهم سقط في شرك الأمن صبيحة السبت الماضي، بتنسيق مع الدرك الملكي، إذ رغم فراره تمت ملاحقته وإيقافه، قبل أن يتم استقدامه إلى المصلحة الأمنية بالقصر الكبير، لإنجاز المحاضر القانونية.

واستمعت الشرطة القضائية إلى الضحية بعد أن تم توجيهها أولا إلى المستشفى لتحديد الأضرار الجسدية التي لحقتها، وأكدت تعرضها للاختطاف والاحتجاز من أمام بيتها، نافية أي معرفة لها بالمتهم، المعروف بخطورته، كما نفت وجود أي علاقة له بابنها، سيما أن صغيرها لا يتعدى عمره 13 سنة، وأصرت على متابعته قضائيا.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، الواقعة موضحة أن عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بالقصر الكبير، تمكنت نهاية الأسبوع الماضي، من اعتقال المشتبه فيه.

وضبط المتهم، حسب البلاغ، في عملية مشتركة باشرتها عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي بجماعة “السواكن” الموجودة على بعد ستة كيلومترات من القصر الكبير في اتجاه طنجة.

وأوقف المتهم، في حالة تلبس، باحتجاز الضحية البالغة من العمر 39 سنة، والتي وضع زوجها شكاية لدى المصالح الأمنية يفيد فيها تعرض زوجته للاختطاف.

المصطفى صفر