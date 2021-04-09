لقجع يتكلف بمصاريف علاج حكم معتدى عليه

الضحية من آسفي ويخضع لعملية جراحية والأمن يعتقل معتدين عليه

تدخل فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، على الخط في قضية الاعتداء الذي تعرض له الحكم الشاب، عماد زوهار، بشاطئ آسفي.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن رئيس الجامعة اتصل بالحكم المعتدى عليه، وتعهد بالتكفل بمصاريف العلاج، وفي مقدمتها العملية الجراحية التي من المقرر أن يخضع لها بعد إنهاء الفحوصات الضرورية.

وقالت مصادر مقربة من الضحية، إن هذه الخطوة لقيت استحسنانا كبيرا، من قبل الحكم وأفراد عائلته، خصوصا بعدما واجه صعوبات كبيرة في تدبير مصاريف العلاج الكبيرة، رغم أن مجموعة من زملائه بادروا إلى إطلاق عملية اكتتاب، من أجل المساعدة على توفير مصاريف العلاج.

وتعرض زوهار وهو حكم وطني في كرة القدم داخل القاعة، إلى اعتداء شنيع من طرف مجهولين، قبل حوالي أسبوعين، بشاطئ آسفي، عندما كان يجري تدريبات معتادة.

وقال مصدر مقرب منه، إنه بمجرد الانتهاء من حصته التدريبية والاستعداد للمغادرة، عائدا إلى منزله، تفاجأ بأشخاص مجهولين يعترضون سبيله، وقاموا بالاعتداء عليه دون معرفة أسباب ذلك، ما تسبب له في عدة جروح وكسور في الوجه والأنف، وكدمات أسفل العينين، إضافة إلى رضوض وكسور أخرى متفرقة في جسده، تستدعي تدخلا عاجلا لإجراء عملية جراحية.

واستمعت عناصر الشرطة إلى الضحية، وبعد التحقيق تم إيقاف اثنين من المعتدين عليه، ومازال البحث جاريا عن باقي الأشخاص، الذي شاركوا في واقعة الاعتداء على الحكم.

حسن الرفيق (آسفي)