سنة حبسا لمعنف أساتذة التعاقد

دفاعه اعتبر أنه كبش فداء وأنه يجب البحث عن الفاعلين الحقيقيين

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، معنف أساتذة التعاقد، بسنة حبسا نافذا، وغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، بعد متابعته، في حالة اعتقال، منذ أزيد من أسبوعين.

وناقشت القاعة 1 بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، حيثيات الواقعة عن بعد، حوالي الساعة الثالثة زوالا، واستمعت إلى المتهم الذي أكد أنه فعلا الظاهر بالشريط المسجل، وأن سوء النية غير وارد في تعنيف أي طرف خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أساتذة التعاقد بشوارع الرباط منتصف الشهر الماضي، ودافع عن نفسه طيلة أطوار المحاكمة، دون أن يتهم رؤساءه في العمل بتوجيه التعليمات له في فض الاحتجاج، وبعد إتمام حديثه، استمع القاضي إلى مرافعة الدفاع.

واعتبر الدفاع أن عون السلطة الموقوف ما هو إلا ضحية بدوره، بعدما اقتصرت الاتهامات عليه، وأصبح بمثابة “كبش فداء”، في الوقت الذي كان على مصالح الضابطة القضائية توسيع الأبحاث التمهيدية لمعرفة حقيقة ومصدر ما جرى يوم احتجاج أساتذة التعاقد.

وظل الدفاع يطالب بتبرئة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه وبالبحث عن الفاعلين الحقيقيين في تسخير القوة العمومية، ضد الأساتذة المتعاقدين.

وبعدما رفعت المحكمة الجلسة للتأمل والنطق بالحكم قضت في حق العون بسنة حبسا نافذا، في الوقت الذي كانت فيه التكهنات تشير إلى الحكم عليه بحكم مخفف، تزامنا مع الاستعدادات لرمضان ومراعاة لظروفه الاجتماعية والمهنية.

وتابعت أطوار الجلسة عناصر تابعة لأجهزة أمنية، بعدما أحدثت الواقعة قبل ثلاثة أسابيع ضجة إعلامية على الصعيد الوطني والدولي، تدخلت إثرها النيابة العامة لإصدار بلاغ تؤكد فيه بإصدار تعليماتها للضابطة القضائية قصد فتح بحث قضائي في الموضوع، وبعدها وضعت مصالح الشرطة القضائية الولائية العون، رهن تدابير الحراسة النظرية، ليتقرر بعد استنطاقه من قبل وكيل الملك حول الاتهامات المنسوبة إليه في الشطط أثناء استعمال السلطة بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي 1 بالعرجات.

وعلمت “الصباح” أن هيأة دفاع الظنين ستستأنف الحكم الابتدائي قصد الدفاع عن براءة العون الموقوف، أو الحبس الموقوف التنفيذ.

عبد الحليم لعريبي