المغرب ينقذ فرنسا من مجزرة “داعشيات”

مرة أخرى رجال حموشي يقدمون صيدا ثمينا لنظرائهم في باريس ويمنعون مخططا لقطع الرؤوس

كشفت التحقيقات الفرنسية الجارية بخصوص إيقاف خمس نساء، نهاية الأسبوع الماضي، في “بيزيي”، يشتبه في تخطيطهن لأعمال عنف، أن العملية أطلقت إثر معلومات من المخابرات المغربية، التي حذرت نظيرتها الفرنسية من مخطط إرهابي تدبره المتهمة الرئيسية.

وحصلت مصالح الاستخبارات الفرنسية الداخلية والخارجية، في فاتح أبريل الجاري، على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حول فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وشيك، كان يستهدف مكانا للعبادة بفرنسا (كنيسة). وكشف تصريح للناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، أن السلطات الفرنسية المختصة باشرت في ليلة 3-4 أبريل الجاري، بعد استغلال هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، عمليات إيقاف وحجز مكنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي.

وأضاف المصدر أن المعلومات المغربية، شملت معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية، ومعطياتها التعريفية الإلكترونية، فضلا عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه، بتنسيق مع عناصر في تنظيم “داعش”، مسجلا أنه تم إخطار السلطات الفرنسية، بوقت كاف، بأن المشتبه فيها الرئيسية كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الانتحاري داخل مكان العبادة المحدد سلفا، فضلا عن استهداف المصلين بسيف كبير للإجهاز عليهم والتمثيل بهم.

ووضعت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني رهن إشارة السلطات الفرنسية معلومات حول مستوى التطرف الذي بلغته التي كانت تحمل هذا المشروع الإرهابي، خصوصا سعيها الوشيك لمحاكاة عمليات القتل والتمثيل بالجثث التي تتضمنها الأشرطة والمحتويات الرقمية التي ينشرها تنظيم “داعش” الإرهابي، والتي كانت تواظب على مشاهدتها في أجهزتها الإلكترونية.

ويندرج تقديم هذه المعلومات للمصالح الأمنية الفرنسية في إطار انخراط المملكة في آليات التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين؛ وكذا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومصالح الاستخبارات الفرنسية، في مجال مكافحة الخطر الإرهابي وتصاعد تهديدات التطرف العنيف، الذي يستهدف أمن وسلامة مواطني كلا البلدين.

وتمت عملية المداهمة والتوقيف من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي بناء على معلومات مغربية بوجود تخطيط لتنفيذ أعمال عنف، إذ حجزت الشرطة الفرنسية أسلحة بيضاء، وباشرت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تحقيقا أوليا بخصوص التهم الموجهة للموقوفات الخمس بتشكيل عصابة إرهابية والإعداد لضرب كنائس في مونبولييه.

وكشفت مجلة “لوبوان” أن التوقيفات جرت في “حي ديفيز الشعبي” في جنوب بيزيي، وأن النساء “يعرف عنهن تطرفهن”. ومن جهته، اعتبر جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي أن مستوى “التهديد الإرهابي” أصبح مرتفعا جدا في بلاده، مذكرا بتعليماته لمكاتب النيابة العامة بمزيد من اليقظة خلال عطلة عيد الفصح، وبأن تهديدات خطيرة كانت متوقعة في إشارة إلى المعلومات المغربية.

ياسين قُطيب