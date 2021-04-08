مبيعات السيارات تنتعش رغم الجائحة

عرف سوق السيارات انتعاشا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، مقارنة بنظيراتها من السنة الماضية، إذ تمكن مستوردو السيارات من بيع ما لا يقل عن 44 ألفا و 163 وحدة، ما يمثل زيادة بنسبة 37.4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ووصلت مبيعات مارس الماضي إلى 16 ألفا و 717 وحدة ، ما يمثل، حسب معطيات جمعية مستوردي السيارات، زيادة بنسبة تجاوزت 165 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.

وهم التحسن بشكل ملحوظ مبيعات السيارات الفارهة، إذ تم تسويق 359 وحدة من العلامة الألمانية “أودي”، خلال مارس الماضي، بزيادة بنسبة تجاوزت 603 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، كما تحسنت مبيعات “بي إم دبليو” بنسبة 700 في المائة، خلال الفترة ذاتها، وارتفعت مبيعات “ميرسيديس” بنسبة 225 في المائة.

وحفظت “داسيا”، في مايتعلق بالسيارات الاقتصادية أو المتوسطة، ريادتها في لائحة العلامات الأكثر مبيعا، إذ تم بيع 4268 وحدة من هذه العلامة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 104 في المائة، تليها “رونو” التي تمكنت من تسويق 2014 وحدة، بزيادة بنسبة 165 في المائة، وتأتي “بوجو” في الرتبة الثالثة بمبيعات في حدود 1237 وحدة، ما يمثل زيادة بنسبة 341 في المائة.

عبد الواحد كنفاوي