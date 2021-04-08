آسفي يستنجد بالفوسفاط

مدربو الفئات الصغرى يخضعون لدورة تكوينية بمركز محمد السادس

جدد مسؤولو أولمبيك آسفي اتصالاتهم مع المجمع الشريف للفوسفاط، بهدف صرف الشطر الثاني من المنحة السنوية.

ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن مسيري الفريق تلقوا وعودا لصرف هذه المنحة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأفاد مصدر مسؤول أن الفريق يعول بشكل كبير على المنحة، لتخفيف الأزمة المالية، مشيرا إلى أن أعضاء المكتب تحدثوا إلى اللاعبين في وقت سابق بخصوص تسوية بعد المستحقات المالية، بمجرد ضخ المنحة في الحساب البنكي للفريق.

وينتظر اللاعبون وأفراد الطاقم صرف مجموعة من المستحقات تهم منح التوقيع والرواتب الشهرية ومنح المباريات.

وتابع المصدر نفسه أن الفريق اعتاد التوصل بالشطر الثاني لمنحة الفوسفاط من كل سنة، لكن تأخيرها بسبب انخراط المجمع الفوسفاطي في الحملة الوطنية لمحاربة وباء كورونا، دفع مسيري الفريق إلى معاودة الاتصال بمسؤولي الفوسفاط.

وقال مصدر مقرب ل»الصباح» إن هناك توجها لصرف المنحة، التي تبلغ قيمتها المالية 320 مليونا الأسبوع الجاري، مشددا على أن قطاع الفوسفاط شريك أساسي للفريق، ويتفهم ظروفه المالية، بعدما تراجعت مداخيله في الموسم الماضي والجاري بسبب تداعيات كورونا.

من جهة أخرى، خضع أربعة مدربين للفئات الصغرى بأولمبيك آسفي لدورة تكوينية بمركز محمد السادس لكرة القدم، تحت إشراف الإدارة التقية الوطنية.

وكشف مصدر من الفريق أن هؤلاء المدرين هم عادل البريني ومصطفى السوفير وخليل البزداوي وأمين كرم، في إطار الإسترتيجية الرامية إلى تطوير التكوين داخل النادي.

وتابع المتحدث نفسه أن المرحلة المقبلة ستشهد استفادة مدربين آخرين، من دورة تكوينية مماثلة.

حسن الرفيق (آسفي)