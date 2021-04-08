شركات متنافسة على صفقتين بالجديدة تطالب بالإنصاف

تقدمت مجموعة من المقاولات بشكايات إلى عامل إقليم الجديدة، محمد الكروج، والخازن الإقليمي، ورئيس الجماعة الحضرية، بسبب ما أسمته “العراقيل التي تعرضت لها عند التقدم للمشاركة في طلب عروض أطلقته بلدية الجديدة، لأجل الفوز بصفقتين عموميتين، لإنجاز وتأهيل ستة شوارع رئيسية بالمدينة”.

وقالت مصادر “الصباح” إن الشركات المعنية “استشعرت احتمال إقصائها من الصفقتين، وعدم تكافؤ الفرص، خلال عملية فتح الأظرفة، المقررة صباح اليوم (الثلاثاء)، بمقر جماعة الجديدة”.

وحسب المصادر ذاتها، طالبت الشركات، ذات الصيت الوطني، والمشهود لها بالكفاءة والتجربة، بفتح تحقيق في ما تعرضت له من “حيف وعدم تكافؤ الفرص، بين كل الشركات المتنافسة على الفوز بالصفقتين، بسبب عدم تمكنها من الحصول على أحد النماذج، أو العينات التي تخص نوع أعمدة الإنارة، التي اشترطها مكتب الدراسات، في الصفقتين المشار إليهما، ما يدل، بحسب رأيها، على “النية في إقصائها، بشكل مباشر، من المشاركة في المنافسة على الصفقتين المبرمجتين”.

وأوضح المتضررون، في شكايتهم، أن “نوع أعمدة الإنارة، التي اشترطها مكتب الدراسات لا يوجد إلا عند موزع واحد في المغرب”، اتهمه أصحاب الشركات بعدم تمكينهم من الحصول على نموذج من تلك الأعمدة، ما يعني إقصاءها المباشر من الصفقة.

واعتبر المشتكون أن “هذا السلوك يضرب مبدأ المنافسة الشريفة”، مطالبين بضرورة تأجيل عملية فتح الأظرفة، المتعلقة بطلبات العروض، أو إلغائها، إلى غاية إجراء تعديل في الشروط، حتى تكون المنافسة شريفة بين جميع الشركات، طبقا لمبدأ المساواة بين جميع الأطراف.

وأطلقت جماعة الجديدة، أخيرا، طلبات عروض عبر البوابة الإلكترونية الوطنية، لتأهيل ستة شوارع رئيسية بالمدينة بقيمة تقدر بحوالي 13 مليارا، من بينها 10 ملايير، بدعم من وزارة الداخلية، و3 ملايير من ميزانية الجماعة. ويتعلق الأمر بطلبي عروض يخصان الصفقة رقم 01/2021 بقيمة 7.5 ملايير، وتهم تهيئة وإنجاز شارعي عبد الكريم الخطابي، وعثمان بن عفان، الممتدين من ملتقى شارع بن باديس، قرب صهريج المياه، إلى غاية محطة القطار، مرورا عبر حي النجد ودوار الغزوة. كما تشمل الصفقة أيضا شق شارع “R” الممتد من محطة القطار إلى غاية طريق مراكش، قرب قنطرة الحي الصناعي، بالإضافة إلى تهيئة مدخل طريق مراكش، الممتد على طول الحي الصناعي بالجديدة. أما الصفقة رقم 02/2021، والتي تبلغ قيمتها 5.5 ملايير، فتهم تأهيل وهيكلة شارع محمد الخامس، وسط المدينة وشارع المسيرة، الممتد من مدارة “طريق مراكش” إلى غاية المستشفى الإقليمي محمد الخامس، وشارعي “K” و”E” ، الممتدين من المستشفى الإقليمي محمد الخامس إلى غاية “دوار “لشهب” و”دوار إبراهيم”.

أحمد سكاب (الجديدة)