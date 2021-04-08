البنزرتي يستعين بالأمل أمام وادي زم

المباراة غدا في السابعة والنصف ومواجهة إفريقية جديدة السبت

استدعى فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، لاعبين من فريق الأمل، استعدادا لمباراة سريع وادي زم، غدا (الأربعاء)، لحساب الجولة 11 من البطولة.

واختار البنزرتي الاستعانة بلاعبين من فريق الأمل، بسبب دخول بعثة الوداد القادمة من جنوب إفريقيا، في حجر صحي، خلال الأسبوع الجاري، بعد العودة من جنوب إفريقيا.

ومن بين اللاعبين الذين استدعاهم البنزرتي، الحارس فهد منصف وعبد الله حيمود ومحمد الوردي.

وسيواجه الفريق الأحمر السريع، وهو متصدر للبطولة، ب 22 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب مطارديه الرجاء الرياضي، ويتوفر على مباراة ناقصة أمام نهضة بركان.

ولم يسافر جل أساسيي الوداد رفقة الفريق لجنوب إفريقيا، من أجل الاستعداد الجيد لباقي المباريات، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لأخذ قسط من الراحة، بعد برنامج مباريات مجهد في الفترة الأخيرة.

وبعد مباراة سريع وادي زم، سيكون الوداد على موعد مع مواجهة بيترو أتلتيكو الأنغولي السبت المقبل، بملعب محمد الخامس بالبيضاء، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات، في مباراة حسم الصدارة، بعدما ضمن الوداد تأهله لربع نهاية المسابقة، فيما خرج الفريق الأنغولي من دور المجموعات.

ع. د