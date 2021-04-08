السجن لمتهم بالاختطاف والسرقة

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا بإدانة متهم والحكم عليه بثلاثة سنوات سجنا نافذا بعد متابعته، من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية الاختطاف والسرقة الموصوفة والابتزاز والتهديد بنشر صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدمت المشتكية بشكاية أمام مصالح الدرك الملكي بسيدي بنور، مفيدة أنها كانت في زيارة لجماعة الغنادرة التابعة للزمامرة، لكن المتهم رفقة زميله، اختطفاها وتمكنا من سرقة سلسلة ذهبية، كما استوليا على مبلغ 1100 درهم.

وأضافت أن المتهم الرئيسي الذي كان يتولى سياقة سيارته، كان يحتسي الخمر من حين لآخر، ووضع قنينة خمر بين فخذيها وطلب من زميله أخذ صور لها وهو يعانقها ويقبلها. وطلب منها مده بمبلغ 5 آلاف درهم شهريا وإلا سوف ينشر هذه الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقلت نحو بيت المتهم الرئيسي، ولم تعثر عليه. وفي اليوم الموالي قدم نفسه بعدما علم أن مصالح الدرك الملكي تبحث عنه. ونفى ما جاء في تصريح المشتكية.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)