عرض قطري لعموتة بـ 300 مليون

العربي يعول على المدرب المغربي لإعادته إلى سكة الألقاب

توصل الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني المحلي، بعرض من العربي القطري بقيمة 300 مليون سنتيم شهريا، من أجل إعادته إلى الواجهة المحلية.

وعلمت “الصباح”، أن عموتة تلقى العديد من العروض في الآونة الأخيرة، غير أن عرض العربي القطري يعد الأبرز، في الوقت الذي مازال مرتبطا بعقد مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومرشحا لقيادة المنتخب المحلي في البطولة العربية، المقرر تنظيمها بقطر في دجنبر المقبل.

وبات عموتة من أكثر الأطر الوطنية المطلوبة في قطر، خاصة أن تجربته السابقة، قادته للتتويج بالعديد من الألقاب، على المستويين المحلي والأسيوي، كما أن علاقته الجيدة مع عدد من المسؤولين القطريين، ساهمت في تقديم عروض قوية له.

وتوج عموتة رفقة المنتخب المحلي بلقب “الشان”، للمرة الثانية على التوالي، في فبراير الماضي بالكامرون، الشيء الذي رفع أسهمه كثيرا، ودفع العديد من الأندية القطرية إلى طلب وده، ضمنها العربي القطري، إذ لم يسبق لأي مدرب مغربي أن تلقى عرضا مماثلا.

كما ساهمت النتائج الأخيرة للمنتخب الوطني الأول، في المطالبة بتعيينه على رأس الأسود، خلفا للمدرب البوسني وحيد خليلوزيتش، الذي يستعد لعقد ندوة صحافية للدفاع عن اختياراته في مباراتي موريتانيا وبوروندي الأخيرتين، عن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم، المقرر إجراؤها بالكامرون السنة المقبلة.

صلاح الدين محسن