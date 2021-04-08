أحكام “تعيد” باعة متجولين إلى الشارع

جماعة البيضاء تصمت عن تحقير قرار لها من قبل شركة تطرد تجارا من سوق نموذجي شيد فوق أرض جماعية

تتفرج الجماعة الحضرية للبيضاء على مسلسل تنفيذ قرارات طرد وإفراغ تجار بمقاطعة عين الشق من محلاتهم بـ”سوق شريفة”، من قبل شركة خاصة، سبق للجماعة نفسها أن فسخت الاتفاقية التي كانت تربطها بها بموجب قرار صادر عن محمد ساجد، العمدة السابق، ونفذ في 29 ماي 2012.

ومنذ ذلك الحين، لم يعد تجار واحد من أكبر أسواق البيضاء، تربطهم أي علاقة مع الشركة المذكورة، أو مسيرها، إلى حين شرع أعوان تنفيذ في توزيع أحكام نهائية بالإفراغ على عدد منهم، ليفاجؤوا أن “مسيرا جديدا” للشركة المفسوخ معها، رفع عليهم دعاوى قضائية، وطالبهم بتسديد واجبات كراء وخدمات تعود إلى 9 سنوات.

ويتعرض التجار الذين صدرت في حقهـم الأحكام إلى ضغوطات كبيرة من أجل التسديد، أو الإفراغ، مستغربين صدور قــرارات في حقهم من قبل أشخاص لم يعد يملكون، حسبهم، أي صفة لمقاضاتهم، في وجود وثيقة رسمية تنهي العلاقــة التي كانت تربــط الجماعــة الحضرية بشركة اسمها “إطرو” كان صاحبها أسسها من أجل التكلف بتسيير عدد من الأسواق بالبيضاء، مقابل سومات كراء يدفعها له التجار، نظير خـدمات الحراسة و”الماء” والكهرباء والتطهير والنظافة.

وبعث محمد ساجد، العمدة السابق، رسالتين اثنتين: واحدة إلى جمعية التجار والحرفيين بالسوق النموذجي الشريفة يخبرهم بفسخ الاتفاقية، التي سبق أن وقعها رئيس بلدية عين الشق في 29 مارس 2003 (قبل مرحلة نظام وحدة المدينة)، وأخرى إلى (ر. ن) ممثل الشركة (موجود الآن رهن السجن في تهم أخرى) يخبره بانتهاء الاتفاقية المتعلقة باستغلال بقع أرضية من أملاك جماعية، أو للدولة من أجل بناء ثلاثة أسواق نموذجية تحمل أسماء (الشريفة وياسمينة وبغداد).

وجمدت الشركة قرار الفسخ 8 سنوات تقريبا، ثم عادت بفريق جديد من المسيرين توجهوا مباشرة إلى المحكمة التجارية، التي أصدرت أحكام إفراغ في حق عدد من التجار، علما أن سوق شريفة بعين الشق كان مسيرا طيلة هذه السنوات، من قبل جمعية التجار التي حلت محل الشركة في تسلم واجبات الخدمات والاستثمار من أموال التجار في إدخال عدد من الإصلاحات، منها الربط بالماء والحراسة والنظافة وإعداد الممرات والتنظيم ومتابعة أشغال الصيانة.

ولم يفهم التجار، الذين جددوا الاتصال بـ”الصباح”، كيف تلتزم الجماعة الحضرية الصمت في هذا الموضوع الذي يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، “إذ في الوقت الذي يبذل جلالة الملك مجهودات كبيرة في حل المعضلات الاجتماعية وإدماج الفئات الهشة، خصوصا التجار والباعة المتجولين، في الدورة الاقتصادية والكرامة الاجتماعية، نفاجأ بقرارات طردنا مجددا إلى الشارع، من قبل شركة مجهولة أمام أنظار المسؤولين” يقول هؤلاء.

وأضاف التجار “أن مشروع سوق حي شريفة جاء في الأصل لمحاربة ظاهرة الباعة المتجولين وتنظيمهم في أسواق نموذجية، قبل أن تنقلب الآية، ويأتي من يحاول إعادة الزج بالباعة إلى الشارع وإثارة واقع اجتماعي وأمني جديد سيكلف السلطات العمومية مجددا”.

وأوضح التجار أنهم لا يعرفون الحيثيات التي استند عليها القضاء، وهل تتوفر الشركة المدعية على الصفة القانونية أم لا؟ لكنهم متأكدون أن هناك خللا ما في الموضوع، تتحمل الجماعة الحضرية مسؤولية جسيمة فيه، “إذ كيف تسمح أن يقوم أشخاص بتحقير قرار صادر عن العمدة السابق، ولا يصدر عنها أي موقف من أجل الدفاع عن قرارات هي صاحبها”.

يوسف الساكت