كمامات الموضة… “البس وتخير”

ظهور أشكال مصنوعة من “الثوب” يطرح سؤالا حول مدى قدرتها على حماية المواطنين

بعد مرور شهور على فرضها، اتخذت الكمامات صورا متعددة ومختلفة، لتتجاوز دورها الوقائي إلى ما هو استعراضي و»موضة» تدخل ضمن الأزياء، دون مراعاة مصدرها ولا القياسات الضرورية التي يجب أن تتوفر في الكمامة لحماية حاملها من الفيروس.

ولمعاينة انتشار كمامات «الموضة» في الأسواق، جابت «الصباح» بعض الأسواق بالمعاريف ودرب السلطان وعين السبع، واتضح أنها باتت وسيلة للتباهي بالأزياء والألبسة، حتى أنها أخذت أشكالا متعددة وغريبة.

في خضم الحجر الصحي والمرحلة الأولى لرفعه، انتشرت كمامات طبية في جل الأسواق، في الأحياء الشعبية والأسواق الكبرى، ورافقت ذلك مراقبة شديدة من السلطات، لكي لا يعاد بيعها أو يتم استنساخها، غير أن الوضع تغير اليوم، وبات إنتاج الكمامات أسهل، ويمكن إيجادها في كل الأسواق بأشكال مختلفة.

وما عاينته «الصباح» خلال زيارتها للأسواق المذكورة، هو أن الكمامات الطبية الأولى التي تم ترويجها في الأسواق، خلال فترة الحجر الصحي، لم تعد موجودة سوى في بعض محلات البقالة وفي الأسواق الكبرى، مقابل انتشار هائل لكمامات مصنوعة من الثوب، لا تعتبر طبية، وبشتى الألوان والأشكال.

خياطة الكمامات

ذهب بعض الباعة أكثر من ذلك، بالقول إن أغلب الكمامات التي تصنع من الثوب اليوم، هي «مخيطة بشكل عاد فحال خياطة الجلالب أو غير ذلك»، ليتسنى للمواطنين اقتناءها حسب الألوان والأشكال.

ومن هنا يطرح سؤال، إذا كان للكمامات دور وقائي مهم من فيروس كورونا المنتشر بقوة، هل اتخاذها لأشكال مغايرة ومتجددة، يمكن أن يضعف هذا الدور الوقائي ؟ سؤال طرحناه على بعض الباعة، الذين رفض أغلبهم الإجابة وقالوا إن المهم هو ارتداؤها، وحماية النفس من الفيروس، بما أنها باتت إجبارية.

بغض النظر عن تجدد أنواع الكمامات وتأثير ذلك على دورها الوقائي، فإن النقطة الإيجابية التي سجلتها «الصباح» من خلال زيارتها للأسواق، هي أن الكمامات باتت متوفرة بكثرة بشتى أنواعها، وأنه لم يعد مبرر للمواطنين لعدم ارتدائها.

ورغم تهاون شريحة من الأشخاص في ارتدائها، لكن الجميع بات يبحث ويسأل عنها، والدليل أن التجار الذين لجؤوا لبيعها ارتفع عددهم في الآونة الأخيرة في كل الأسواق، والبيضاء نموذجا.

مواطنون يرفضون التلاعب

على عكس التجار الذين يرون في الفرصة مناسبة لجني أرباح أكبر، فإن بعض المواطنين يرفضون بشكل كامل ارتداء «كمامات الموضة»، وباتوا يصرون على اقتناء كمامات طبية معقمة معترف بها، تباع في الصيدليات أو في الأسواق الكبرى أو حتى في محلات البقالة.

وبالرجوع إلى الخلف قليلا، فإن هذه الكمامات التي يصر بعض المواطنين على ارتدائها اليوم، هي نفسها، التي أنتجتها الدولة بكثرة بتعاون مع مصانع وشركات متخصصة بالمدن المغربية، بل إن بعضها وجد طريقه للتصدير لدول صديقة، طلبتها لحماية مواطنيها.

ويرى هؤلاء المواطنون، على غرار عبد الصمد، الذي أخذت «الصباح» رأيه في سوق بدرب السلطان، أن تغيير شكل الكمامة يعني نقص الحماية، بما أن الكمامات الجديدة أو ما يصطلح عليها «كمامات الثوب»، ليست مصنوعة بطريقة علمية وطبية، بل أخذت شكلها من الكمامات الطبية الحقيقية «دوريجين».

ويخاف بعض المواطنين على غرار عبد الصمد، من ارتداء تلك «الكمامات الجديدة»، لاعتقاده أنها لا تحمي كفاية، بل يصرون على وضع الكمامات الأولى التي تم تصنيعها مع بداية الحجر، والتي يستعملها الأطباء اليوم في المستشفيات الوطنية والعالمية، لحماية أنفسهم من الفيروس.

ركوب شركات وعارضات على الموجة

إلى جانب انتشارها في الأسواق، استغلت بعض عارضات الأزياء العالمية وشركات الألبسة المعروفة دوليا، تجدد الكمامات وبات الترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي وفي مواقع البيع على الأنترنت، بشكل واسع في الآونة الأخيرة، إذ لقيت إقبالا كبيرا.

ولجأت بعض شركات الألبسة المعروفة إلى إنتاج «كمامات الموضة» بشكل كبير، طرحتها في الأسواق، بأثمان مرتفعة، وبأثواب وأشكال مختلفة، إذ تم بيع عدد كبير منها في الفترة الأخيرة، في كل أنحاء العالم.

وتقدم بعض المواقع هذه الكمامات وأسعار بيعها، إذ تبين ل»الصباح» أنها تلقى رواجا كبيرا، خاصة في المناسبات ولدى النساء والشباب.

ويمكن أن يصل ثمن «كمامات الموضة» إلى 300 درهم، حسب الثوب والجودة وطريقة وضعها، بل إن البعض اختار وضع اسمه عليها فيما وضع البعض الآخر راية بلده أو اسم فرد من عائلته أو شيئا من هذا القبيل.