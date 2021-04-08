قرعة كأس العرب في 27 أبريل

22 منتخبا تتنافس على ملاعب مونديال قطر للظفر بسبعة ملايير

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتنسيق مع الاتحاد القطري للعبة، 27 أبريل الجاري، موعدا لسحب قرعة كأس العرب للمنتخبات، التي تحتضنها قطر في الفترة ما بين 24 نونبر و18 دجنبر المقبلين.

ووجه الاتحادان دعوات للاتحادات العربية الراغبة في المشاركة في البطولة، لحضور حفل سحب القرعة الذي يقام ب”أوبيرا» الدوحة في التاريخ المذكور.

وعبر 22 اتحادا عربيا إلى حدود الساعة، عن رغبته في المشاركة في النسخة الأولى لكأس العرب للمنتخب، التي تقام بقطر، تحضيرا لنهائيات مونديال 2022، والتي تدر 7 ملايير في خزينة المنتخب الفائز.

وأعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مؤتمر صحفي، أن مجلس” فيفا” صادق على بطولة كأس العرب 2021، الذي سيقام لأول مرة في دجنبر المقبل في قطر.

ويتولى تنظيم بطولة كأس العرب، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد القطري لكرة القدم، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتقام منافساتها في توقيت مباريات بطولة كأس العالم في قطر، على أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب في 18 دجنبر، الذي يوافق اليوم الوطني لدولة قطر، وقبل عام بالضبط من انطلاق صافرة نهائي كأس العالم في “استاد لوسيل” في 2022.

ويشارك في منافسات بطولة كأس العرب 22 منتخبا، بينها 12 منتخبا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هي قطر والكويت وعمان والعراق والأردن ولبنان وفلسطين والسعودية وسوريا والإمارات واليمن والبحرين، بالإضافة إلى 10 منتخبات إفريقية هي مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا والصومال والسودان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا.

نور الدين الكرف